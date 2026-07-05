Francuski izbornik nakon teške utakmice: 'Svaka momčad igra kako može'

Ne želeći se previše zadržavati na suđenju tijekom utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Paragvaja (1-0), francuski izbornik Didier Deschamps u subotu je izrazio žaljenje zbog uvreda razmijenjenih tijekom vrlo tijesne i žestoke utakmice.

"Neću kritizirati suca, no utakmicu smo završili s tri žuta kartona, iako sam vidio da se svašta događalo. Neću kritizirati ni Paragvaj – svaka momčad igra kako može – ali uvrede su bile nepotrebne. Najvažnije je da na kraju nije bilo incidenata. No, to je sada iza nas jer smo izborili prolazak dalje", rekao je Deschamps na konferenciji za novinare nakon grube utakmice koju je odlučio jedanaesterac Kyliana Mbappéa u drugom poluvremenu.

"Bila je to teška i agresivna utakmica s mnogo prekida, ali igrači su bili spremni na to. Drago mi je što su zadržali prisebnost; to će im biti vrijedno iskustvo. Znali smo da će to biti specifična utakmica. Uvjeren sam da će nam to koristiti. Ostali smo hladnokrvni, što je bilo ključno. Bila je to utakmica u kojoj smo morali igrati beskompromisno i 'ući u koštac' s protivnikom", dodao je izbornik.

Francuski reprezentativac Bradley Barcola je kazao da "nikada nije odigrao takvu utakmicu".

"Nikada nisam igrao takvu utakmicu, s toliko udaraca, nesportskih poteza i guranja s leđa. Bilo je teško, ali pobijedili smo. Stoga ćemo uživati ​​u tome", rekao je Barcola.

"Nije bilo lako, ali znali smo što nas čeka", dodao je William Saliba. "Ništa nam nisu poklonili; igrali su fizički snažno i pokušavali nas izbaciti iz ritma. Ostali smo fokusirani, sačuvali mrežu netaknutom i na kraju uspjeli zabiti”, objasnio je francuski stoper.

Unatoč brojnim prekršajima Paragvajaca – koji su se povukli duboko na svoju polovicu terena – francuski su igrači bili frustrirani jer sudac Ilgiz Tantašev nije pokazao nijedan žuti karton protivnicima.

"Sudac je mogao pokazati nekoliko žutih kartona suparničkoj momčadi; to bi ih možda malo smirilo", smatrao je Saliba. "Bilo je napetosti, ali pokazali smo da nećemo dopustiti da nas maltretiraju", dodao je.

Francuska će se u četvrtfinalu sastati s Marokom; utakmica je na rasporedu u četvrtak u Foxboroughu, u Massachusettsu.

Paragvajski izbornik Gustavo Alfaro je izjavio da kraj turnira donio sukobljene emocije, s obzirom na to da su njegovi igrači bili vrlo blizu pobjede protiv dvostrukih svjetskih prvaka.

"Odlazim sa Svjetskog prvenstva mirne savjesti, znajući da smo dali sve od sebe", rekao je Alfaro. "Tužan sam jer sam želio otići dalje, a poraz vas, naravno, nikad ne može usrećiti. Ne volim gubiti ni u čemu. I kao što sam rekao momčadi u svlačionici: ako želiš biti pobjednik, prvo moraš naučiti kako gubiti."

Izbornik "Albirroje" se osvrnuo na odluku uzbekistanskog suca Ilgiza Tantaševa koji je dosudio jedanaesterac za Francusku nakon VAR provjere. Tantašev je isprva pustio da se igra nastavi kada je Désiré Doué pao poslije duela s Diegom Gomezom, no promijenio je odluku nakon što je pozvan da pogleda snimku na VAR monitoru.

"Vidio sam to na VAR ekranu dok su pregledavali snimku", rekao je Alfaro. "Bio sam iza suca i ne mogu biti objektivan. Sudac ima prvi dojam. Smatra da se igrač bacio pokušavajući isprovocirati kontakt. Zatim VAR potvrđuje da je riječ o jedanaestercu, barem prema njihovom mišljenju."

Paragvaj napušta Svjetsko prvenstvo "uzdignute glave" nakon poraza od Francuske, izjavio je paragvajski vratar Orlando Gill.

"Odlazimo uzdignute glave; Paragvaj je na terenu dao sve od sebe", rekao je vratar argentinskog kluba San Lorenzo, koji je u završnim minutama upisao dvostruku obranu nakon udaraca Kyliana Mbappéa.

"Da sudac nije dosudio jedanaesterac, moglo je doći do produžetaka jer smo se prilično dobro držali", kazao je Gill odbacujući tvrdnje da je Paragvaj igrao pregrubo. "To je nogomet; ako oni na to nisu navikli, što očekuju da mi učinimo po tom pitanju?".

"Takav je Paragvaj – čvrsta momčad", sažeo je. "Od samog početka cilj nam je bio pokazati da smo čvrsti na terenu – da lopta može proći, ali igrač ne – i mislim da je momčad to i dokazala."