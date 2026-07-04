Mogu li Paragvajci nakon Njemačke izbaciti još jednog teškaša?

1/8 finala SP-a 0 Paragvaj : 0 Francuska

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- Utakmica počinje u 23 sata. Igra se u Philadelphiji, a glavni je sudac Uzbekistanac Ilgiz Tantashev.

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U 23 sata po hrvatskom vremenu će snage odmjeriti u Philadelphiji Paragvaj i Francuska u drugoj utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva. Paragvajci su vjerojatno najveće iznenađenje među posljednjih 16 reprezentacija nakon što su u prvoj nokaut-utakmici pomalo senzacionalno izbacili Njemačku nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Sada ih čeka još jedan europski teškaš te prvi favorit prvenstva, Francuska. Galski su pijetlovi, svi se slažu, pokazali najviše do sada na ovom prvenstvu i otključali su svu napadačku moć. Apsolutni su favoriti u utakmici protiv Paragvaja, a najveća nada momčadi iz Južne Amerike bit će činjenica da nemaju ništa za izgubiti.

Francuska će biti slabija za izostanak Aureliena Tchouamenija. Prema navodima francuskih medija Tchouameni, koji je u subotu trebao upisati 50. nastup za reprezentaciju, ozljedu je zadobio tijekom treninga. Očekuje se kako će francuski izbornik Didier Deschamps u početni sastav umjesto Tchouamenija uvrstiti Manua Konea.