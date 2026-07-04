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SLUČAJ LIVAJA /

Nedjelja će reći kako dalje: Na Poljudu se sprema sastanak 'zaraćenih' strana

Hajduk se priprema za četvrtak i prvu službenu utakmicu sezone, a susret prvog pretkola Europske lige protiv Žiline na Poljudu. Najavama unatoč, na treningu s momčadi nije bio Marko Livaja. Nakon zbivanja koja su obilježila prošli tjedan, njegovog odlaska s priprema u Sloveniji zbog kršenja disciplinskih mjera, slučaj Livaja podignuo je buru koju su potom stišavali i predsjednik kluba, Ivan Bilić koji je odradio s njim sastanak, bilo je govora da će biti u kadru za susret. Iz kluba su se i službeno očitovali. 

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4.7.2026.
20:30
Sportski.net
Marko LivajaHajdukPoljud
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