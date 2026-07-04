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VELIKA OBLJETNICA /

SAD slavi 250 godina neovisnosti: 'Jedna od najvećih proslava u povijesti svijeta'

Sjedinjene Američke Države slave Dan neovisnosti, a ove godine obilježavaju i 250. obljetnicu Deklaracije o neovisnosti.

Glavni dio proslave očekuje se večeras, a američki predsjednik Donald Trump najavio ju je kao jednu od najvećih u povijesti svijeta. No, događaj prate i kritike da se nacionalna obljetnica politizira, dok su zbog ekstremnih vrućina brojni koncerti i okupljanja otkazani.

U New Yorku je proslava počela već od ponoći, odbrojavanjem na Times Squareu, i to osam puta, za sve američke vremenske zone.

“Nikada se nisam osjećao bliže ljudima o kojima ne znam apsolutno ništa i vjerujem da to zaista govori o američkom identitetu", opisao je atmosferu jedan od okupljenih marinaca u New Yorku.

Velika obljetnica ipak prolazi i u znaku političkih podjela. 

Više pogledajte u prilogu.

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4.7.2026.
19:34
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