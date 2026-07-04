U ovom gradu stižu veći računi već idućeg mjeseca, imamo izračun: 'To je jako puno'

Riječanima od idućeg mjeseca stižu veći računi za vodu. Prosječan mjesečni račun bit će veći za oko 10 eura, a gradonačelnica Iva Rinčić poručuje da je riječ o zakonskoj obvezi.

Brojni Riječani kažu da im se ovim potezom Grada "prelila čaša".

Za kućanstvo u Rijeci koje mjesečno potroši osam kubičnih metara vode, kako je objašnjeno na stranicama Grada, račun će iznositi oko 30 eura. Do sada je bio oko 20 eura. Novi fiksni dio cijene iznosit će 6,55 eura s PDV-om, dok će varijabilni dio ovisiti o kategoriji korisnika.

"Mislim da je to jako puno i mislim da smo mi građani pomalo razočarani tim odlukama jer sve udara po nama, sa svih strana", kaže Riječanka Irene Gregorović-Filipčić.

S druge strane, Julijana Katić smatra da građani nemaju puno izbora.

"Ako se mora, mora se. Mislim da mi tu nemamo što reći. Osim toga, ako mi nešto i kažemo, oni će napraviti ono što misle", rekla je.

Gradonačelnica Iva Rinčić ističe da se radi o zakonskoj obvezi.

"Trebalo je donijeti novi cjenik vodnih usluga tako da se dosadašnje različite tarife za osam gradova i 14 općina Primorsko-goranske županije izjednače. Za Rijeku to, nažalost, znači povećanje, dok za neke jedinice lokalne samouprave znači smanjenje. Možemo govoriti o političkom značaju toga, ali u ovom slučaju držimo se zakonske regulative", poručila je.

Samci će osjetiti poskupljenje

Jasenka Blažević kaže da će poskupljenje osjetiti na vlastitom budžetu.

"Ja sam sama, tako da će to za mene biti oko 10 eura više na računu. To mi je značajno. Prihvatit ću to i idemo dalje. Da mi je drago, nije mi drago", rekla je.

Nezavisni gradski vijećnik Stefan Mataja Mafrici smatra da bi komunalna poduzeća trebalo promatrati kao cjelinu, a ne pojedinačno, kako ne bi dolazilo do ovakvih poskupljenja.

"Ako gledamo sva komunalna poduzeća kao cjelinu, tada je utjecaj povećanja ili smanjenja cijena vidljiv na svakom kućanstvu. Dodatna okolnost za sadašnju izvršnu vlast jest to što je bivši gradonačelnik Marko Filipović, kako je i sam rekao, ostavio punu gradsku blagajnu", rekao je.

Na njegove kritike odgovorila je gradonačelnica.

"Gospodin Mafrici trebao bi pogledati što propisuje zakon. Zakon već sada predviđa mogućnost pokrivanja dijela troškova za određene socijalne kategorije, što u Rijeci već postoji. Mogla sam donijeti odluku da ne povećamo cijenu, ali to ne bi bilo u skladu sa zakonom", poručila je Rinčić.

Prvi viši računi za potrošnju vode u srpnju Riječanima će stići u kolovozu.