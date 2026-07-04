Iz Varaždina krenuo maraton za Vukovar i Srebrenicu: 'Šaljemo poruku mira i ljubavi'

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'DA SE NE ZABORAVE' /

Iz Varaždina je krenuo biciklistički maraton "Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica".

Za sve žrtve rata jutros su položeni vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega je po peti put iz Hrvatske krenuo biciklistički maraton koji povezuje dva grada simbola stradanja.

Odredište je Srebrenica, gdje će 11. srpnja biti održana komemoracija za žrtve genocida.

"Želimo poslati poruku mira i ljubavi, da se to ne smije zaboraviti", rekao je Kadro Kulašin, predsjednik Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske.

Više pogledajte u prilogu.