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BURNO U SABORU /

Nakon odbijanja istražnog povjerenstva, Medikol: 'Već 20 godina dio smo rješenja, a ne problema'

Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo! za osnivanjem istražnog povjerenstva koje bi utvrdilo činjenice o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Glasanju je prethodila burna rasprava između HDZ-a i oporbe. Istražno povjerenstvo trebalo je utvrditi tko je donosio odluke, na temelju kojih analiza i u čijem interesu, zašto bolnice nisu dobile PET/CT uređaje te koliki je točan iznos isplaćen Medikolu od 2007. godine. HDZ je pozvao Možemo! da svaku sumnju o nezakonitim radnjama prijave, a iz te su, pak, stranke najavili da će svu dokumentaciju proslijediti Državnom odvjetništvu.

O cijeloj raspravi tražili smo i komentar Medikola, odgovor je stigao od ravnateljice poliklinike:

"Ne uključujemo se u politička prepucavanja.

Za najugroženije onkološke pacijente u Hrvatskoj, Poliklinika Medikol je već 20 godina dio rješenja, a ne dio problema. Kao zdravstvena ustanova ostajemo fokusirani na svoje pacijente i ne uključujemo se u politička prepiranja", stoji u priopćenju koje je potpisala  ravnateljica Poliklinike Medikol, Ivanka Trstenjak-Rajković.

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3.7.2026.
20:39
danas.hr
MedikolSaborIstražno Povjerenstvo
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