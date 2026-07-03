Pobuna u hrvatskom gradu, djelatnici prijete štrajkom: 'Niste ispunili dogovor!'

Nakon neuspjelog postupka mirenja s Gradom Splitom, zaposlenici splitskih dječjih vrtića najavljuju sindikalne akcije. Tvrde da gradska uprava nije ispunila dogovor o povećanju plaća, a ako se njihovi zahtjevi ne ispune, na jesen ne isključuju ni štrajk.

Plaće djelatnika u splitskim dječjim vrtićima, tvrde iz sindikata, nisu rasle kako je bilo dogovoreno, zbog čega među zaposlenicima raste nezadovoljstvo.

"Mi smo tražili povećanje u bruto iznosu od nekih 50-ak eura u tri navrata. Zapravo zaposlenici nisu tražili nikakav privilegirani položaj, nego su tražili ono što im po zakonu i pripada", rekla je sindikalna povjerenica Dječjeg vrtića Radost Emanuela Zavorela Rakić.

Prema podacima sindikata, riječ je o više od tisuću nezadovoljnih djelatnika. Navode kako je održano šest sastanaka na kojima je dogovoreno da će povećanje plaća biti provedeno u tri faze – u lipnju, rujnu i prosincu.

Voditeljica pravnih poslova Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske Anita Jurić Golo ističe kako su sadašnje plaće nedostatne u odnosu na odgovornost koju zaposlenici nose.

"Plaće su nedostatne i neadekvatne s obzirom na odgovornost i obveze poslova odgojitelja, ali i drugih zaposlenika koji nose sustav vrtića. Zbog toga djelatnici vrtića u Gradu Splitu često odlaze i odlučuju se za neko drugo zanimanje", upozorila je.

Dogovoreno povećanje za odgojitelje, ali novac nije usvojen

Dogovorom je bilo predviđeno i povećanje od jedan posto za odgojitelje koji obavljaju voditeljske poslove. Međutim, rebalans gradskog proračuna kojim su trebala biti osigurana sredstva za povećanje plaća u lipnju nije usvojen, zbog čega sindikat najavljuje nove korake.

"Može uključivati i štrajk, može uključivati i nekoliko dana simboličnog štrajka. Svi smo mi zaljubljenici u svoju struku i to je posljednji potez koji želimo povući", poručila je Zavorela Rakić.

Iz Grada Splita odgovaraju kako od dogovora ne odustaju te da će povećanje plaća biti provedeno nakon usvajanja rebalansa proračuna, koji očekuju tijekom srpnja.

"Zapravo smo sve dogovorili. Jedino zbog fiskalne odgovornosti nismo mogli pristupiti tom sporazumu jer nemamo rebalans, odnosno nisu osigurana sredstva", rekao je zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić.

Dodaje kako će se, umjesto tri planirane isplate povećanja, ono realizirati u dvije rate. "Bilo je predviđeno za lipanj, rujan i prosinac, a sada će ići dvije isplate – za srpanj i prosinac. Na taj način doći ćemo do iste dinamike i iste ukupne vrijednosti povećanja. To je važno – zaposlenici će dobiti isti iznos", istaknuo je Bilić.

U međuvremenu se u Splitu priprema otvaranje novih dječjih vrtića. U dva nova objekta bit će potrebno zaposliti nove djelatnike, iako se sustav već sada suočava s kroničnim nedostatkom odgojitelja i ostalog vrtićkog osoblja.