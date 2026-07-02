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Novi požar se razbuktao na Čiovu: Vatrogasci stigli na teren, u pomoć dolazi i kanader

Novi požar se razbuktao na Čiovu: Vatrogasci stigli na teren, u pomoć dolazi i kanader
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Foto: Screenshot 'Facebook'/Vatrogasci - 193

Očekuje se da bi požar mogao biti riješen kroz sat vremena

2.7.2026.
15:39
Jaga Komazec
Screenshot 'Facebook'/Vatrogasci - 193
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Tijekom grmljavinskog nevremena koje je u utorak poslijepodne zahvatilo splitsko područje, ponovno se aktivirao požar na Čiovu.

Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević rekao je za RTL Danas da je na terenu već 30 vatrogasaca s deset vozila, a stiže ih još 20 s pet vozila.

Prema njegovim riječima, očekuje se da bi požar mogao biti riješen kroz sat vremena.

Kako doznaje Dalmacija danas iz vatrogasnih izvora, vatra je ponovno izbila na istom predjelu u Žednom, na već opožarenoj površini.

"Sve vatrogasne jedinice su na terenu, a u ovim trenutcima očekuje se i pomoć kanadera. Požar će se, najvjerojatnije, vrlo brzo staviti pod nadzor", kazali su iz Javne vatrogasne postrojbe.

čiovoPožarIvan KovaČeviĆVatrogasciKanader
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