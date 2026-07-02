Novi požar se razbuktao na Čiovu: Vatrogasci stigli na teren, u pomoć dolazi i kanader

Tijekom grmljavinskog nevremena koje je u utorak poslijepodne zahvatilo splitsko područje, ponovno se aktivirao požar na Čiovu.

Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević rekao je za RTL Danas da je na terenu već 30 vatrogasaca s deset vozila, a stiže ih još 20 s pet vozila.

Prema njegovim riječima, očekuje se da bi požar mogao biti riješen kroz sat vremena.

Kako doznaje Dalmacija danas iz vatrogasnih izvora, vatra je ponovno izbila na istom predjelu u Žednom, na već opožarenoj površini.

"Sve vatrogasne jedinice su na terenu, a u ovim trenutcima očekuje se i pomoć kanadera. Požar će se, najvjerojatnije, vrlo brzo staviti pod nadzor", kazali su iz Javne vatrogasne postrojbe.