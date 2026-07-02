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Bolnica u plamenu, više od 30 ozlijeđenih! Izvlače pacijente i osoblje iz goruće zgrade

Bolnica u plamenu, više od 30 ozlijeđenih! Izvlače pacijente i osoblje iz goruće zgrade
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Foto: 5VISION.NEWS//imago stock&people/Profimedia/Ilustracija

a fotografijama s intervencije vidi se kako pacijente u krevetima i kolicima izvode iz bolnice

2.7.2026.
7:34
Dunja Stanković
5VISION.NEWS//imago stock&people/Profimedia/Ilustracija
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Najmanje 34 osobe su ozlijeđene u požaru koji je rano jutros zahvatio krov bolnice u njemačkom Ludwigslustu blizu Schwerina. U tijeku je evakuacija osoblja i pacijenata, potvrdio je policijski dužnosnik. 

Za sada nema informacija o težini ozljeda ni Koliko je pacijenata bilo u zgradi u trenutku izbijanja vatre. Policija je objavila da je najmanje jedna osoba na reanimaciji, prenosi Bild. 

Dojava o požaru stigla je u 4.28 sati u četvrtak. Vatrogasci su pojurili na mjesto događaja i još se bore  vatrenom stihijom. 

Na fotografijama s intervencije vidi se kako pacijente u krevetima i kolicima izvode iz bolnice. Mnogi od njih su na pločniku i travi ispred bolnice iz koje se širi gusti dim. 

Klinika LUP za akutnu skrb koja pruža osnovne medicinske usluge ima ukupno 160 kreveta. 

BolnicaPožarPacijentiVatrogasciNjemačka
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