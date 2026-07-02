Bolnica u plamenu, više od 30 ozlijeđenih! Izvlače pacijente i osoblje iz goruće zgrade
a fotografijama s intervencije vidi se kako pacijente u krevetima i kolicima izvode iz bolnice
Najmanje 34 osobe su ozlijeđene u požaru koji je rano jutros zahvatio krov bolnice u njemačkom Ludwigslustu blizu Schwerina. U tijeku je evakuacija osoblja i pacijenata, potvrdio je policijski dužnosnik.
Za sada nema informacija o težini ozljeda ni Koliko je pacijenata bilo u zgradi u trenutku izbijanja vatre. Policija je objavila da je najmanje jedna osoba na reanimaciji, prenosi Bild.
Dojava o požaru stigla je u 4.28 sati u četvrtak. Vatrogasci su pojurili na mjesto događaja i još se bore vatrenom stihijom.
Na fotografijama s intervencije vidi se kako pacijente u krevetima i kolicima izvode iz bolnice. Mnogi od njih su na pločniku i travi ispred bolnice iz koje se širi gusti dim.
Klinika LUP za akutnu skrb koja pruža osnovne medicinske usluge ima ukupno 160 kreveta.