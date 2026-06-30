Na Čiovu vatra prijetila kućama: 'Sve je izgorjelo u 25 minuta! Gdje ne padne kiša, bit će ajme'

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Četiri velika požara večeras su buknula u Dalmaciji, najvažnije od svega, većinom su pod kontrolom.

Gasilo se iznad Orebića, u Kaštel Sućurcu, na Šolti i najveći od svih taj kod Čiova gdje se vatra približila kućama. Na svu sreću jaka kiša je prije par sati pomogla vatrogascima, ali drama još nije gotova.

RTL-ova Dragana Eterović uživo se javila s otoka Čiova, gdje je razgovarala sa zapovjednikom Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivanom Kovačevićem.

"Na terenu je trenutno 150 vatrogasaca i 40 vozila. Površinu ne znamo točno, ali bit će negdje do 100 hektara. I sve je to izgorjelo u samo 25 minuta. Zračne snage su pomogle, a mi smo vrlo brzo izašli na teren", rekao je Kovačević.

"Na Čiovu je već sve suho – i cesta, a kamoli raslinje, i lagano puše. Nadamo se da će možda sutra ili prekosutra biti malo kiše na ovome području. Jer ako ne padne, s obzirom na površinu i konfiguraciju terena, morat ćemo dežurati s puno, puno vatrogasaca još nekoliko dana", dodao je.

Kovačević je poručio da u ovakvim situacijama treba samo slušati policiju i vatrogasce.

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