Pogledajte kolika je temperatura izmjerena u automobilu nakon samo 10 minuta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VRHUNAC /

Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je snažan toplinski val koji je donio rekordne temperature, zdravstvene rizike i upozorenja nadležnih službi.

U Splitu je oboren povijesni temperaturni rekord – u hladu je izmjereno čak 39,6 stupnjeva Celzijusa. Novi rekord zabilježen je i u Šibeniku, gdje se živa u termometru približila 38 stupnjeva, dok je Zadar 'pržio' na oko 36 stupnjeva u hladu.

Poslijepodne došlo je do velike promjene. Zbog nevremena je temperatura zraka u dijelovima Dalmacije kroz sat vremena pala je 15 stupnjeva.

Posebno je teško starijim osobama, kroničnim bolesnicima i djeci.

U Zagrebu automobil dosegnuo gotovo 55 stupnjeva

Naša ekipa je u Zagrebu u 15 sati izmjerila 34 stupnja vanjske temperature, a u automobilu nakon desetak minuta gotovo 55 stupnjeva Celzijusa.

DHMZ upalio meteoalaram

Iz Policijske uprave zagrebačke upozoravaju na iznimnu opasnost ostavljanja djece i kućnih ljubimaca u vozilima.

'Dijete koje ostane u automobilu ugrije se i dehidrira tri do pet puta brže od odrasle osobe. Često se dogodi da dijete izgleda kao da spava, a zapravo je u stanju ozbiljnog pogoršanja ili čak gubitka svijesti. Ne smijemo zaboraviti ni kućne ljubimce – prtljažnik nije prostor za njih jer ondje nema klimatizacije ni ventilacije', kaže Davor Tor, voditelj Službe prevencije PU zagrebačke.

Pedijatri posebno upozoravaju roditelje da s djecom izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.

'Ako je dijete izrazito crveno u licu, znojno po tijelu, nemirno ili razdražljivo, ako otežano diše ili je neuobičajeno mirno, to mogu biti znakovi toplinskog udara', kaže Venera Zaharieva Španiček, pedijatrica.

U Hrvatskoj je za sutra upaljen meteoalarm, no ovaj put zbog mogućih grmljavinskih nevremena koja dolaze nakon vrhunca toplinskog vala.