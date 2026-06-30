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KAKAV UTORAK /

Tuča u Dalmaciji, udar munje izazvao požar: U tri grada srušeni temperaturni rekordi

Nagla promjena vremena stigla je u Dalmaciju tijekom poslijepodneva i donijela osjetno osvježenje, ali i probleme.

Jaki pljuskovi iznenadili su stanovnike Vrgorca, Splita, Omiša i Žrnovnice, gdje je u kratkom vremenu pala obilna kiša praćena grmljavinom. 

U Sinju je padala tuča veličine oraha, dok je u isto vrijeme na otoku Čiovu udar munje izazvao požar. Osim na Čiovu, gori iznad Orebića i u Kaštel Sućurcu.

Grad Split priopćio je da su zbog jakog nevremena sve žurne i komunalne službe na terenu. Mole sve građane na oprez te da prilagode kretanje vremenskim uvjetima. Sve najnovije informacije pratite OVDJE

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30.6.2026.
19:35
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