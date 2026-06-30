Budući lovci morat će polagati stroži ispit: 'Oružje nije uobičajena stvar'

Stroži ispiti za lovce, nova pravila za lovišta i promjene u naknadi šteta nakon naleta na divljač. To su samo neke od novih promjena u Zakonu o lovstvu koje bi uskoro trebale stupiti na snagu, a on uvodi poseban ispit iz balistike i sigurnog rukovanja oružjem.

Balistika se dosad provjeravala u sklopu lovačkog ispita, no novim pravilima izdvojit će se kao poseban ispit. Lovci s iskustvom smatraju da je to dobar korak jer se sigurnost u lovu velikim dijelom temelji na tome koliko osoba poznaje oružje i zna njime rukovati.

"Oružje je jedna stvar koja nije uobičajena i što se više toga prvo nauči u teoriji, a potom i u praksi, to će se više povećati sigurnost u lovu i lovnom streljaštvu. Kad netko nakon toga dođe k nama, znat ćemo da je na jednoj većoj razini", rekao je predsjednik Lovačkog društva Zaprešić Tomislav Bezuh.

Novi model pripremljen je u dogovoru Ministarstva poljoprivrede i MUP-a. Državni tajnik Marinko Beljo objašnjava da će se prije samog lovačkog ispita polagati dio koji se odnosi na balistiku i rukovanje oružjem.

"Sada smo u suradnji s MUP-om dogovorili da će balistika biti jedan dio predispita lovačkog ispita. Bit će polaganje balistike i rukovanja oružjem kako bi mladi lovac, odnosno osoba koja se osposobi za lovca, nakon ispita mogla nabaviti oružje i njime sigurno rukovati", rekao je Beljo.

Promjene za buduće lovce

Za oko 70 tisuća lovaca koji već imaju položen ispit ništa se neće mijenjati. Nova obveza odnosit će se na buduće lovce, a očekuje se da bi trebala zaživjeti krajem godine.

Dubravko Gvozdanović upozorava da lovac mora znati kako se ponašaju njegovo oružje i streljivo te što se događa nakon ispaljenja metka. To je, kaže, važno i zbog sigurnosti ljudi i zbog sprječavanja nepotrebne patnje divljači.

"Lovac mora poznavati svoje oružje, mora poznavati karakteristike streljiva i mora poznavati unutarnju i vanjsku balistiku te balistiku na cilju, popularno zvanu terminalnu. U slučaju pogotka divljači mora znati koji će dio pogoditi i što će taj metak napraviti kako bi se izbjeglo ranjavanje i patnja."

Posebno opasnima smatra situacije u kojima se puca bez jasne provjere cilja i prostora iza njega.

"Problem nastaje kada lovac nije siguran što mu je cilj ili što se nalazi iza cilja pa puca u sjenu, šumu ili grm misleći da je riječ o divljači, a tamo može biti drugi lovac", upozorio je.

Izmjene Zakona o lovstvu ne odnose se samo na ispite. Predviđaju se i dulji zakupi lovišta te promjene u sustavu naknade štete od divljači.

Ubuduće bi se štete nakon naleta na divljač trebale rješavati preko osiguranja. Promjene će se tako, osim na lovce, odnositi i na poljoprivrednike te vozače koji se na cestama susreću s divljači.