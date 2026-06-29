Slovenci napravili kaos u Istri: Uznemiravali vlasnika i goste restorana pa se obrušili na policajce

Dvoje slovenskih državljana završilo je u pritvoru nakon niza prijetnji gostima i policajcima te fizičkog napada u ugostiteljskom objektu u Lovrečici.

Istarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjom slovenskom državljankom koja je počinila pet kaznenih djela prijetnje i dva kaznena djela tjelesne ozljede, dok se 20-godišnjeg slovenskog državljanina sumnjiči za dva kaznena djela prijetnje, dva kaznena djela tjelesne ozljede i kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Policija je objavila kako su prvo uznemiravali goste i vlasnika restorana, a onda vrijeđali i napali policijske službenike.

Policija je isprva dobila dojavu o problemima u ugostiteljskom objektu, gdje se izbio sukob između više osoba. Nakon dolaska policije svi su se smirili, osim dvoje Slovenaca koji su nastavili vikati, a onda vrijeđati i omalovažavati policajce.

Oboje privedeni

"Žena je zaprijetila policijskim službenicima smrću, a kada joj je priopćeno da je uhićena, pokušala se udaljiti s mjesta događaja, radi čega su policijski službenici uporabili nad njom sredstva prisile", objavila je policija.

Tada je 20-godišnjak za ruku uhvatio policajca i povlačio ga kako bi oslobodio 54-godišnjakinju.

Policija je zatim i nad njih upotrijebila silu te ga svladala. Obje su osobe priveli u postaju.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je dvojac osim policiji prijetio 80-godišnjakinji, 86-godišnjaku i 44-godišnjaku s kojima su se sukobili na terasi prije dolaska policije i nanijeli im tjelesne ozljede.

Osumnjičeni su sinoć u večernjim satima privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.