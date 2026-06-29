FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
REAGIRALA POLICIJA /

Srbi upali u probleme na njemačkom jezeru: Bebi i djetetu (3) dali pivo

Srbi upali u probleme na njemačkom jezeru: Bebi i djetetu (3) dali pivo
×
Foto: Mike Schmidt/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija

Bolničari su ih pregledati i preventivno prevezli u bolnicu

29.6.2026.
13:49
Dunja Stanković
Mike Schmidt/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Što je petorki podrijetlom iz Srbije bilo u glavi kada su dali pivu djeci na jezeru Kaulsdorf u Njemačkoj, zapitali su se policija i ured za dobrobit mladih nakon incidenta u subotu. 

Glasnogovornica policije izjavila je kako je više svjedoka primijetilo kako dvoje mališana cuclaju boce piva i pozvalo policiju. Osim dojenčeta, alkohol je konzumiramo i trogodišnje dijete.

Bolničari su ih pregledati i preventivno prevezli u bolnicu. 

Bild doznaje da je otac rekao policajcima da je dao djetetu pivo prije nego što je nazdravio s drugim odraslima. 

U međuvremenu je pokrenuta istraga protiv petero odraslih osoba srpskog podrijetla od 18, 19, 20, 23 i 25 godina.Među njima su i roditelji djece koji su optuženi za zanemarivanje dužnosti skrbi i odgoja. 

Vjeruje se da djeca nisu ozlijeđena. 

NjemačkaPivoAlkoholRoditeljiDjecaSrbija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike