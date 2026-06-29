Srbi upali u probleme na njemačkom jezeru: Bebi i djetetu (3) dali pivo

Što je petorki podrijetlom iz Srbije bilo u glavi kada su dali pivu djeci na jezeru Kaulsdorf u Njemačkoj, zapitali su se policija i ured za dobrobit mladih nakon incidenta u subotu.

Glasnogovornica policije izjavila je kako je više svjedoka primijetilo kako dvoje mališana cuclaju boce piva i pozvalo policiju. Osim dojenčeta, alkohol je konzumiramo i trogodišnje dijete.

Bolničari su ih pregledati i preventivno prevezli u bolnicu.

Bild doznaje da je otac rekao policajcima da je dao djetetu pivo prije nego što je nazdravio s drugim odraslima.

U međuvremenu je pokrenuta istraga protiv petero odraslih osoba srpskog podrijetla od 18, 19, 20, 23 i 25 godina.Među njima su i roditelji djece koji su optuženi za zanemarivanje dužnosti skrbi i odgoja.

Vjeruje se da djeca nisu ozlijeđena.