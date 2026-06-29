Nastala panika na festivalu u Beogradu, ljudi tvrde da ima izbodenih. Organizatori sve demantirali

Priče o navodnim incidentima na regionalnom festivalu Belgrade Music Week proširile su se društvenim mrežama, čiji korisnici tvrde da je više ljudi izbodeno i ozlijeđeno tijekom završne večeri glazbene manifestacije koja se prošloga tjedna održavala u glavnom gradu Srbije.

Prema pisanju regionalnih portala, pa i Klix.ba, u publici je nastala panika. Mnogi su napustili Ušće, a intervenirale su ekipe Hitne pomoći i policija.

Na društvenim mrežama proširila se snimka djevojke koja leži na asfaltu, za koju su neki tvrdili "da je izbodena", a drugi da je ozlijedila koljeno. Objavljena je i snimka na kojoj policija privodi jednu osobu.

Je l ima neko informaciju šta se desilo upravo na Music Week-u??? pic.twitter.com/xh3snfhQEG — Vlada T (@VladaT8) June 28, 2026

Organizator sve demantirao

"Kćerka maloprije došla. Prenosi se bezbroj različitih, paničnih informacija o povrijeđenima i mrtvima. Nadam se da je jedina točna info o pet izbodenih, ali živih", naveo je jedan korisnik X-a.

"Upravo mi se javila kćerka, istrčali su s Music Weeka. Nije mogla točno da vidi tko je potegao nož, ali došlo je do ubadanja i ima povrijeđenih. Koliko je ona saznala na licu mjesta, napadač je uhvaćen, a ona je s društvom istrčala van", samo su neki od komentara.

Zbog panike koja je nastala, oglasio se organizator festivala koji sve to demantira. Tvrde da su se proširile netočne i neprovjerene informacije zbog čega se uznemirila publika u prvim redovima i uvjeravaju da je festival nakon četiri dana prošao bez incidenata koji bi ugrozili publiku ili izvođenje programa.

"Belgrade Music Week osuđuje neodgovorno širenje panike i lažnih informacija. Prema trenutačnim podacima nadležnih službi, na terenu nije zabilježen niti jedan incident koji se spominje. To potvrđuju službe osiguranja festivala, dežurne policijske snage, kao i ekipe Hitne pomoći koje su sve vrijeme bile raspoređene na lokaciji", navode u priopćenju iz Belgrade Music Weeka.

Osvrnuli su se i na snimke koje kruže, vjerojatno misleći na snimku privođenja zasad nepoznate osobe. Kažu da je riječ o rutinskom i pravovremenom postupanju zbog izoliranog prekršaja.

"Preventivna akcija izvedena je brzo, profesionalno i ni u jednom trenutku nije predstavljala rizik po sigurnost publike", zaključuju organizatori.