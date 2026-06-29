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U RANIM JUTARNJIM SATIMA /

Slovak pretučen u centru Rovinja! Policija traga za napadačem

Slovak pretučen u centru Rovinja! Policija traga za napadačem
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Foto: Ilustracija/Sasa Miljevic/PIXSELL

Napadnutom muškarcu pružena je liječnička pomoć u rovinjskoj ambulanti

29.6.2026.
11:59
Maja Mahovlić
Ilustracija/Sasa Miljevic/PIXSELL
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U ranim jutarnjim satima u nedjelju u Rovinju je fizički napadnut 36-godišnji državljanin Slovačke, a policija traga za počiniteljima. 

Napad se dogodio 28. lipnja oko 2.30 sati na Trgu maršala Tita, izvijestila je istarska policija.

Napadnutom muškarcu pružena je liječnička pomoć u rovinjskoj ambulanti.

Policijski službenici nastavljaju utvrđivati sve okolnosti događaja.

RovinjSlovakNapad
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