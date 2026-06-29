Slovak pretučen u centru Rovinja! Policija traga za napadačem

U ranim jutarnjim satima u nedjelju u Rovinju je fizički napadnut 36-godišnji državljanin Slovačke, a policija traga za počiniteljima.

Napad se dogodio 28. lipnja oko 2.30 sati na Trgu maršala Tita, izvijestila je istarska policija.

Napadnutom muškarcu pružena je liječnička pomoć u rovinjskoj ambulanti.

Policijski službenici nastavljaju utvrđivati sve okolnosti događaja.