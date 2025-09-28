Signalna raketa ispaljena nisko? Stručnjak za oružje objasnio što se dogodilo: 'Bahato...'

Stručnjak za oružje Dubravko Gvozdanović govorio je opasnoj pirotehnici od koje je u Šibeniku jedna žena poginula, a u Makarskoj teško ozlijeđena.

Dvije strašne tragedije na vjenčanjima. Pamtite li ovako nešto?

Nažalost, ne u ovako kratkom događaju, ali bilo je tragedija. Imali smo nesretna opaljenja s oružjem, pa velika ubojstva koje se događaju u serijama.

Signalnu raketu lako je nabaviti jer je ima svaki brod. Međutim, strogo ju je zabranjeno koristiti van broda

Imamo dva tipa signalnih raketa, one koje su niskog rizika i visokog rizika. Visokog rizika su namijenjena stručnim osobama, profesionalnoj upotrebi. Niskog rizika koje su i korištene i u ovim slučajevima su namijenjene građanstvu, odnosno vlasnicima brodova, brodica. U slobodnoj prodaji tijekom cijele godine osobama starijim od 18 godina, čak, dapače, predstavljaju i dio obavezne opreme kod brodica.

Koliko daleko može ići ovakva raketa?

Kada govorimo o udaljenosti signalnih raketa, onda ne govorimo o udaljenosti kao kod vatrenog oružja nekakvog dometa. Mi ovdje govorimo o visini leta. Visina leta kod, recimo, signalnih raketa koja su odobrena, mora imaju nekakav let do 350 m.

Što se ovdje moglo dogoditi, je li ona ispaljena dosta nisko?

Ona je naprosto posljedica jednog neću reći jednoj neodgovornog, već bahatog, bezobrazno, sebičnog, bezosjećajnog čina čovjeka koji je to napravio, odnosno ispalio tu raketu tamo gdje ju nije smjelo ispaliti i osobito među ljudima. Čuli smo opet EU regulacije, pa opet reakcije da treba postrožiti. Mi nemamo što postrožiti zato što zabrana neće dovesti nigdje. A i ova upotreba ove signalne rakete na ovaj način nije zakonom dopuštena.

Dakle, mi možemo donijeti strože propise, no hoće li oni riješiti pitanje neodgovornosti građana?

Sumnjam.

Tko i u kakvim uvjetima može legalno rukovati sa signalnom raketom?

Svi građani preko 18 godina ali naravno samo u slučaju spašavanja života, signalizacije odnosno havarije na moru. Nisu signalne rakete isključivo samo namijenjene za morska plovila, one mogu poslužiti kao signalne raketa, ovaj i za druge primjene na tlu, na kopnu.

Kako tome stati na kraj? Jesu li kazne dovoljne?

Prije svega, mi kao društvo bi trebali razviti jednu razinu svijesti i odgovornosti, odnosno nulte tolerancije prema takvim djelima. Svi, dakle, počevši od mene kao pojedinca, pa tu i vas, bi trebali na takve nekakve pojave reagirati. Iako je to nepopularno u društvu i ljudi zaziru od toga, da je netko vidio tog trena da je trebalo obavijestiti policiju. Dakle, nulta tolerancija je ono što se ja zalažem maksimalno moguće kazne, ali ne zabrane. Zabrane neće riješiti.