Uhićen muškarac koji je pirotehnikom pogodio ženu: Policija otkrila nove detalje

Uhićen je muškarac pod sumnjom da je u subotu tijekom vjenčanja ispred katedrale u Makarskoj uzrokovao aktiviranje signalne rakete koja je teško ozlijedila ženu, izvijestili su u nedjelju iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Kako se navodi u policijskom izvješću, riječ je o 34-godišnjem muškarcu sa zadarskog područja i nad njim se provodi kriminalističko istraživanje.

Žena, u dobi od 30 godina, koja je teško ozlijeđena, hospitalizirana je u splitskom KBC-u i, kako su u toj zdravstvenoj ustanovi danas rekli Hini, izvan je životne opasnosti.

To je drugi slučaj tragičnih posljedica uporabe pirotehnike u istom danu - u subotu je na svadbenom slavlju u blizini katedrale sv. Jakova u Šibeniku pirotehničkom napravom odnosno raketom teško ozlijeđena ženska osoba koja je od zadobivenih ozljeda umrla u šibenskoj bolnici. Policija je ondje uhitila 52-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ispaljivanje rakete koja je usmrtila žensku osobu.

POGLEDAJTE VIDEO: Šibenik zavijen u crno nakon strašne tragedija na svadbi: 'To treba apsolutno zabranit'