Šibenik zavijen u crno nakon užasa na svadbi: 'To treba apsolutno zabranit'

'PRESTRAŠNA TRAGEDIJA' /

Tragedija je zavila Šibenik u crno. 34-godišnja žena preminula je nakon što ju je sinoć pogodila signalna raketa koja je ispaljena tijekom svadbenog slavlja ispred katedrale.

Incident se dogodio po završetku ceremonije u crkvi. Žena je hitno prevezena u šibensku bolnicu, no ubrzo je preminula od teških ozljeda.

Iz šibenske policije potvrđeno je da je jedna osoba privedena i da je u tijeku kriminalistička obrada.

'Koje je to veselje ako se ne puca?'

'Usprkos naporima liječnika, zdravstvenog osoblja, objedinjenog hitnog medicinskog prijema, pacijentica je preminula. Ovim putem izražavamo sućut obitelji i svima onima koji su se zatekli u navedenoj situaciji i vjerujem da prolaze zaista teške trenutke', rekla je ravnateljica OB Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.

"Prestrašna tragedija, zaista tako nešto s pirotehnikom na svadbi gdje se trebaju ljudi lijepo podružiti i obilježiti dan mladenaca i njihovu sreću i budući zajednički život", komentirala je Iris iz Šibenika.

"Nego sad to, koje je to veselje, ako se ne puca? Ne triba pucat, to triba apsolutno uklonit, zabranit jer vidite da može doći do tragedije", rekao je Ivan iz Šibenika.

Incident i u Makarskoj

A sinoć zamalo tragedija i u Makarskoj. Jedna žena je teško ozlijeđena tijekom vjenčanja ispred katedrale na Kačićevu trgu i to nakon što je najvjerojatnije ispaljena signalna raketa.

Pružena joj je liječnička pomoć te je hospitalizirana u splitskoj bolnici u Klinici za kirurgiju, kazali su u splitskoj bolnici. Prema prvim informacijama, nakon što ju je pogodilo pirotehničko sredstvo, žena je najvjerojatnije zbog pada i udarca u stepenice slomila zdjelicu.

O događaju je obaviješteno državno odvjetništvo, obavljen je očevid te se provodi kriminalističko istraživanje, priopćila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

"U KBC Split zaprimljena je pacijentica (1995. godište) s teškom ozljedom u području abdomena. Hospitalizirana je u Klinici za kirurgiju", kaže KBC Split o ozlijeđenoj ženi.

O tragedijama su se oglasili ministrica zdravstva Irena Hrstić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Više pogledajte u prilogu