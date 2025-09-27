Šuta otkrio kada bi trebala biti gotova splitska obilaznica: Ima li rješenja za gužve u Podstrani?

Probija se tunel Gladnjici, a na njemu se radi svaki dan. Dio je to dionice Mravinci -TTTS duge 2,5 kilometra koja košta 32 milijuna eura.

Uz ostale ceste koje se planiraju, a nisu dio omiške obilaznice znatno bi se trebao rasteretiti promet u okolici Splita, tvrde iz Hrvatskih cesta.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir kaže: "Planiramo ovu dionicu pustiti u promet u proljeće 2027. godine. Ova je prometnica iako je građani ne vide jer je u zabačenom dijelu će rasteretiti dionicu Sirobuju, državnu cestu D8 od čvora u Solinu do ovoga u Stobreču".

Rokovi za cestu od Splita do Omiša

I dok se na ovom dijelu obilaznice radi pa su tako pri kraju rotor Mravinci, za nastavak od Dugog rata do Omiša izabran je izvođač, a radove su iz Hrvatskih cesta najavili kroz pet do šest mjeseci.

"To su bitne činjenice koje bi praktički trebale biti završene do 2029., 2030. godine kada bi praktički trebali imati na potezu od Splita do Omiša dovršene infrastrukturne ceste", kaže gradonačelnik Splita Tomislav Šuta (HDZ).

Radovi teku, a mještani Podstrane ističu da i dalje žive s gužvama. Zato su ovaj tjedan izašli na prosvjed. "Svaki dan ista priča, nema velike razlike je li subota, nedilja ili radni dan nema razlike", kaže Tonći Šarić iz Podstrana. "To obećavaju još od otkad sam ja u srednju iša a to je bilo 89. eto sad znate koliko sam u gužvi. Svaki dan jutro, podne, subota, nedilja izgubim po dvi ure", kaže Joško Podgornik iz Jesenica.

Prometna signalizacija u Podstrani

Osim obilaznice čiji završetak će koštati oko 350 milijuna eura, u općini Podstrana računaju do tada i na prometnu signalizaciju koja bi ubrzala promet.

"Sada kad se upale nova prometna signalizacija na TTTS - Stobreč i semafor u Strožancu koja regulira skretanje lijeve nadam se da će gužve biti manje", kaže načelnik općine Podstrana Mijo Dropuljić.

Hrvatske ceste neće stati samo na zaobilaznici, već planiraju i druge prometnice za rasterećenje prometa. "Od TTTS s bi napravili jednu GUP-ovsku cestu do kamenoloma Perun. Time bi se rasteretilo križanje Žrnovnica i promet kod Podstranu lakše funkcionirao", kaže Budimir.

Planovi su tu, radovi se izvode, ali trebat će još neko vrijeme i strpljenja da se veliki infrastrukturni projekti na ovom području završe.