Dan kada je Split vidio sve: Bombe, specijalce i pse za eksplozive!

Njihova je temeljna zadaća sigurnost građana, a rijetko tko se u životu nije barem jednom susreo s policijom. Lovre iz Splita imao je iskustvo pretresa svaki dan: Svaki dan, cijeli auto  i u većini slučajeva i mene.' Nevenka se slaže da je policajaca malo i da su im plaće male, a odgovornost velika. 

Tehniku s kojom raspolažu prezentirali su građanima, a djecu upozorili koliko ovakve naprave mogu biti opasne. Više pogledajte u prilogu Sare Jurice

26.9.2025.
21:50
Sara Jurica
PolicijaMihovilSplit
