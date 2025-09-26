Vinska banda hara Zagorjem, ukrali 500 litara mošta iz kleti: 'Puno truda i žuljeva, a vrag ne spi'

Vijest o nesvakidašnjoj i drskoj krađi stiže iz Hrvatskog zagorja. Na području Varaždinskih Toplica hara vinska banda koja je iz jedne kleti ukrala čak 500 litara mošta. Na bačvama nije bilo pipa, ali su zato ostali vidljivi tragovi traktora.

Na terenu je bila reporterka RTL-a Danas Laura Damnjanović Šalamon, koja je razgovarala s potresenim mještanima.

Ivan Topalović iz Jalševca ispričao je da je krađa sve šokirala:

"Tko bi mogao očekivati ovako nešto, sve se dogodilo iznenada. To su noćne ptice, stalno lutaju."

Na pitanje jesu li krađe u njihovom mjestu česte, Topalović odgovara:

"Nisu, ali tak su zmislili pohlepni ljudi."

O sigurnosti vinograda i podruma kaže kako se ne može zaštititi.

"Jedino špricanjem... Lokote staviti. Podrum sam zaštitio lokotima, ali lopovima to ništa ne smeta"

Posebno ga boli što je u ukradeno vino uloženo mnogo truda.

"Puno žuljeva. Katastrofa je kad se tako nešto dogodi."

Na kraju poručuje da se boji da bi slična sudbina mogla zadesiti i druge.

"Sve je moguće. Kak se veli: vrag ne spi. Ali nadam se da će ih policija uhvatiti pa da budemo mirni!"