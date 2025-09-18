Same i slabe. One su njegove žrtve. Starije gospođe sa lančićima oko vrata. Prilazi im brzo, na biciklu, otima nakit i bježi.

Upravo to dogodilo se mnogim ženama u Zagrebu ovih dana. Jučer pored tržnice u naselju Utrine, a dan radije ista situacija. U po bijela dana i to u neposrednoj blizini doma za starije.

Ovog ljeta ista se situacija, prema podacima PU zagrebačke, dogodila na 15-ak mjesta. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Foto: Profimedia

Na pitanje imamo li jednog tog serijskog kradljivca na biciklu ili eventualno dvojicu pa svaki na svom dijelu grada Marija Goatt iz PU zagrebačke odgovara

"Pa možemo reći da se događa onako u paketu. Kad se zareda da vjerojatno netko na određenom području to čini …Statistika koja je malo bezosjećajna jer onome koji je ostao bez vrijednog nakita ona puno ne znači no mi kao PU zagrebačka bilježimo manji broj drskih krađa, u odnosu prošla-ova godina 113 ih je manje".

'Ne nosim nikakav nakit'

Ova vrsta kriminala specifična je za urbane sredine. No ni oni na selu, kažu, ne osjećaju se sigurno. Barica iz, Mićevaca kaže da su i oni na selu zaključani cijele dane.

Foto: Profimedia

Istu situaciju kakvu su sada proživjele žrtve drskog lopova na biciklu proživjela je prije nekoliko godina Zagrepčanka Jadranka.

" Ne nosim nakit nikakav. Ništa. Ništa od onda ne nosim. To su sve šokovi. Ne očekujete tako nešto u prolazu da vam se desi", kaže nam.

"Ono što nama pokazuje praksa je da vrlo često oni dolaze s leđa. Često dolaze na romobilu ili biciklu vjerojatno polazeći iz one činjenice da žele, nakon počinjenog djela, biti brže u bijegu",objašnjava Goatti.

Naslijeđe koje nema cijene

Nažalost, često, žrtve ne pretrpe samo materijalnu štetu.

"Često se događaju i ozljede jer govorimo o nakitu koji se dosta silovito otima što znači da može doći do ozlijede vrata ili pada", ističe Goatti.

Stariji građani često su meta lopova i prevaranata. U sekundi, samo jednom trenutku neki su zauvijek izgubili podsjetnik na davno izgubljenog supruga, majku. Naslijeđe koje nema cijene, a koje su brižno čuvale unukama.