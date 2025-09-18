Regina, Rita i Bernardette - odbjegle časne sestre, postale su zvijezde u svjetskim medijima i na mrežama. Organizirale su bijeg iz staračkog doma u koji ih je, protiv njihove volje, smjestila župa prije dvije godine jer, tvrde, samostan više nije prikladno mjesto za nemoćne sestre. One se - ne bi složile.

„Odveli su nas, a ništa nam nisu rekli, nisu nam dali nikakve informacije! Bilo je jednostavno užasno! Jesmo li ikada mogli zamisliti da ćemo biti ovako izdane? Nikada!“ rekla je s. Bernadette, časna sestra iz Salzburga.

Foto: Rtl Danas

Vratile su se u svoj samostan - koji nema ni vode ni struje, a dočekala ih je promijenjena brava na ulazu. Svojim potezom su prilično razljutile župu - ali građani Salzburga im uskaču u pomoć. Nose im hranu, za njih odlaze u trgovinu, a posjećuju ih i liječnici.

„Ovdje se osjećamo kao doma. Vratile smo se kući!“ rekla je s. Rita, časna sestra iz Salzburga.

Od povratka, na Instagramu su prikupile više od 18 tisuća pratitelja, gdje objavljuju kako čiste, ručaju i mole. „Sad će nas vjerojatno nazvati buntovnim Augustinkama,“ dodaje s. Rita.

'Želim umrijeti u samostanu'

Uz buntovne Augustinke staju i najstarije časne sestre sa zagrebačkog Vrhovca. Ni milosrdne sestre Svetog križa - 85-godišnja Rozalina i 90-godišnja Fidelija - ne bi mijenjale svoj samostan ni za što.

„Svakako da bih se borila protiv toga ". A bi li pobjegle?

"Ajoj ko zna šta bi mi duh sveti nadahnuo, to bih ja napravila. Ne znam kako bi se tamo snašla, to mi ne bi bio dom,“ rekla je s. Rozalina Ribinski, članica Družbe Milosrdnih sestara Svetoga Križa.

Foto: Rtl Danas

„Pod našim krovom Isus stanuje. Ja želim umrijeti u samostanu, čak ne želim u bolnici umrijeti, makar sam živjela i radila u bolnici,“ dodala je s. Fidelija Vera Šatović.

Rozalina je bila vjeroučiteljica 40 godina i svirala je u crkvi, dok se Fidelija 30 godina brinula o djeci na pedijatriji. Ali samostan je njihov jedini pravi dom. I u 90-oj godini, Fidelija je itekako aktivna.

I pod stare dane ima mjesta za hobije i pjesmu

„Veliki križ u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i s dragim Bogom počnem sve, a kako teško odam, moram malo sjediti i malo razgibati da mogu prohodati,“ rekla je s. Fidelija dok pokazuje tjelesnu vježbu. „Bitno da sam ja najprije s dragim Bogom i koliko god mogu pomoći ljudima molitvom.“

Foto: Rtl Danas

Kod sestara na Vrhovcu i pod stare dane ima mjesta za hobije i pjesmu.

„Ko' anđeli pjevaju gore na koru, stvarno lijepo sestre izvježbaju. Pričamo međusobno, igramo društvene igre,“ dodaje s. Rozalina.

Na pitanje koje igre najviše vole, odgovor je bio: „Najlakše je Čovječe ne ljuti se.

Na pitanje ljute li se ikada: "Ne! Ne ljutim se, to je igra, to mora bit tako, kako bi se došlo do kraja.“

Obje žive u zajednici Marijin dom za bolesne i nemoćne sestre unutar svog samostana. Dok u Đakovački odlaze one koje trebaju stalnu skrb, Rozalina i Fidelija su sigurne - ali borba sestara iz Salzburga se nastavlja. Iako glasnogovornica njihove opatije kaže da je povratak u dom neizbježan, časne su odlučne - ostatak života provest će doma.