Tri časne sestre pobjegle iz doma za starije i provalile u svoj stari samostan: I ne miču od tamo

Tri časne sestre, Bernadette (88), Regina (86) i Rita (82), pobjegle su iz doma za starije osobe i vratile se u svoj stari samostan Schloss Goldenstein, na rubu Salzburga u Austriji, što je izazvalo zaprepaštenje crkvenih vlasti.

Te sestre cijeli su život provele u tom samostanu, gdje su predavale u školi smještenoj u sklopu samostana.

Krajem 2023. sestre su premještene u dom za starije osobe.

Foto: Screenshot/ Youtube

Međutim, početkom rujna ove godine, uz pomoć bivših učenica, sestre su provalile nazad u samostan – otključale su vrata i ponovno zauzele svoje stare prostorije.

Po dolasku, časne sestre su otkrile da njihova bivša rezidencija više nema struje ni tekuće vode, pa su im pristaše donijeli vodu i generatore za hitne slučajeve Bivše učenice časnih sestara svakodnevno im pomažu, a liječnik ih redovito pregledava kako bi se pratilo njihovo zdravstveno stanje.

Crkvene vlasti nazvale su njihov potez "potpuno neshvatljivim" i "eskalacijom", tvrdeći da prostorije samostana više ne udovoljavaju uvjetima za odgovarajuću skrb.

Sestre, s druge strane, ne odustaju i na društvenim mrežama dokumentiraju svoj život unutar zidova samostana – mole, primaju svetu misu, jedu skromnu hranu, žive dan za danom u mjestu koje smatraju svojim domom.

Jedna od njih, Bernadette, izjavila je za BBC: “Prije nego što umrem u domu za starije, radije bih otišla na livadu i tako ušla u vječnost.”

