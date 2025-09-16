Putin u borbi protiv kralja grickalica: Ovo je plan kojim ga želi uništiti

Kremlj planira zaplijeniti imovinu sibirskog tajkuna Denisa Štengelova nakon što su ga optužili za podršku Rusiji, izvijestio je Telegraph u ponedjeljak.

Administracija ruskog predsjednika Vladimira Putina naredila je tužiteljima da preuzmu kontrolu nad Štengelovom tvrtkom KDV Group vrijednom 500 milijardi rublja, odnosno oko 5,148 milijardi eura. Firma se inače bavi proizvodnjom keksa, vafla, čokoladnih pločica i žvakaćih guma.

Ruska novinska agencija Interfax javlja da su tužitelji Štengelova, koji inače živi u Australiji, optužili za ekstremizam zbog pružanja potpore Ukrajini. U tužbi se navodi da je milijarder prebacio korporativna izvan Rusija bez odobrenja, a tvrdi se i da je njegov otac Nikolaj, poduzetnik sa sjedištem u Ukrajini, donirao novac ukrajinskom obrambenom fondu i formirao vlastitu paravojnu jedinicu.

Odgovor tvrtke

Iako bi se predmet trebao razmatrati na sudu u rujnu, ruski mediji sugeriraju da su sredstva tvrtke već zaplijenjena. Ipak, KDV je u priopćenju 6. rujna naveo da posluju normalno. Dodali su da je tvrtka rasla bez državne potpore te da su u posljednje tri godine platili 165,6 milijuna eura poreza i uložili 64,8 milijuna eura u tvornice, skladišta, tehnologije i radna mjesta.

"Tvrtka je savjesno ispunjavala svoje obveze prema državi, plaćala poreze i ulagala u Rusiji. Iskreno se nadamo pravednom i uravnoteženom rješenju trenutačne situacije", kažu iz tvrtke.

Obračun s protivnicima režima

Podsjetimo, Kremlj je i ranije kažnjavao potencijalno moćne protivnike režima. Odvjetnička tvrtka sa sjedištem u Moskvi izračunala je da je od početka sveobuhvatne invazije 2022. godine zaplijenjeno oko 3,9 bilijuna rublja (46,8 milijardi eura).

Oko 200 milijardi rublja (2,4 milijarde eura) zaplijenjeno je pod optužbom za "ekstremizam", što se stavlja i Štengelovu na teret, izvijestio je Bloomberg, koji piše da tajkunovo osobno bogatstvo iznosi najmanje 2,44 milijarde eura. Forbes pak piše da je težak 1,32 milijarde eura.

