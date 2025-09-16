Eksplozije u vojnoj bazi, Ukrajinci ciljali zloglasnu brigadu: 'Čekamo da se pojave osmrtnice'

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) u utorak ujutro pogodila je parkiralište vojne baze u Vladivostoku, izvještavaju brojni mediji, a prenosi Espreso.tv.

Detonacije su odjeknule u blizini naselja Ščitovaja u Primorskoj oblasti gdje je stacioniran 47. zasebni zračno-desantni bataljun 155. zasebne gardijske brigade marinaca ruske mornarice.

Riječ je o jedinici koja se protiv ukrajinskih snaga borila kod Kijeva, Mariupolja, Vuhledara te u blizini Kurska i Pokrovska. Brigada je zloglasna zbog ekstremne brutalnosti, uključujući masakre civila i pogubljenja ukrajinskih raznih zarobljenika.

Šire se snimke

Preliminarni izvještaju sugeriraju da ima mrtvih i ranjenih. "Čekamo da se osmrtnice pojave u medijima", rekao je izvor u GUR-u, prenosi Interfax.

7,000 kilometers are no protection for russian war criminals.



Explosions near Vladivostok: Reports of the liquidation of soldiers from the 155th Brigade.



This morning, a series of explosions occurred in the village of Zhitovaya near a military base where the 47th Airborne… pic.twitter.com/AYUFs22ZR3 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) September 16, 2025

Društvenim mrežama šire se snimke s mjesta napada. Promet je blokiran, područje ograđeno, a zaštitari pregledavaju vozila dok helikopteri nadlijeću nebom.

