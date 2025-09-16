POGLEDAJTE SNIMKE /

Eksplozije u vojnoj bazi, Ukrajinci ciljali zloglasnu brigadu: 'Čekamo da se pojave osmrtnice'

Foto: X/screenshot

Preliminarni izvještaju sugeriraju da ima mrtvih i ranjenih

16.9.2025.
14:32
Erik Sečić
X/screenshot
Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) u utorak ujutro pogodila je parkiralište vojne baze u Vladivostoku, izvještavaju brojni mediji, a prenosi Espreso.tv

Detonacije su odjeknule u blizini naselja Ščitovaja u Primorskoj oblasti gdje je stacioniran 47. zasebni zračno-desantni bataljun 155. zasebne gardijske brigade marinaca ruske mornarice.

Riječ je o jedinici koja se protiv ukrajinskih snaga borila kod Kijeva, Mariupolja, Vuhledara te u blizini Kurska i Pokrovska. Brigada je zloglasna zbog ekstremne brutalnosti, uključujući masakre civila i pogubljenja ukrajinskih raznih zarobljenika. 

Šire se snimke 

Preliminarni izvještaju sugeriraju da ima mrtvih i ranjenih. "Čekamo da se osmrtnice pojave u medijima", rekao je izvor u GUR-u, prenosi Interfax. 

Društvenim mrežama šire se snimke s mjesta napada. Promet je blokiran, područje ograđeno, a zaštitari pregledavaju vozila dok helikopteri nadlijeću nebom. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajina kao čelični dikobraz, Trumpovi pregovori i Moskva kao uvjet: Je li uopće moguće zaustaviti Putina?

RusijaUkrajina
Eksplozije u vojnoj bazi, Ukrajinci ciljali zloglasnu brigadu: 'Čekamo da se pojave osmrtnice'