Poljski šef države prvi put u posjeti Berlinu i Parizu: Jedna tema bit će posebno osjetljiva

Poljski nacionalistički predsjednik Karol Nawrocki u utorak prvi put posjećuje Berlin i Pariz dok Poljska nastoji ojačati zaštitu svoje istočne granice, koja je ujedno i istočna granica EU-a i NATO-a.

Osim bilateralnih pitanja između Varšave i svakog od dvaju glavnih gradova, poljski šef države, koji je položio prisegu početkom kolovoza, planira u Berlinu pokrenuti osjetljivo pitanje odšteta za Drugi svjetski rat, a u Parizu će razgovarati o trgovinskom sporazumu između EU-a i zemalja Mercosura, koji Poljska odbija.

Nawrocki će se u Berlinu sastati s njemačkim predsjednikom Frank-Walterom Steinmeierom i potom s kancelarom Friedrichom Merzom.

Odšteta od 1,3 bilijuna eura

Očekuje se da će jedna od tema razgovora biti poljski zahtjev za reparacijama za štetu koja je nastala za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Glasnogovornik Nawrockog, bivšeg ravnatelja Instituta nacionalnog sjećanja (IPN), odgovornog za procesuiranje nacističkih i komunističkih zločina, najavio je da će se predsjednik "svakako pozabaviti" ovim pitanjem.

Opozicijska konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS), kojoj je Nawrocki blizak, osnovala je parlamentarno povjerenstvo za ovo pitanje tijekom svog mandata na vlasti. Prije tri godine ovo je povjerenstvo procijenilo iznos odštete na 1,3 bilijuna eura.

Spremni za rat?

S gledišta njemačke vlade, pitanje reparacija već je pravno riješeno. Steinmeier je također više puta potvrdio taj stav.

Uoči posjeta, njemačka vlada naglasila je važnost bliskih odnosa sa svojim susjedom na istoku. "Njemačko-poljski odnosi su zaista kamen temeljac cijele naše vanjske politike", rekao je zamjenik glasnogovornika vlade Steffen Meyer.

Nawrocki je uoči posjeta za njemački list Bild rekao kako se mora "učiniti sve da budemo spremni za rat jer samo to osigurava mir."

Napad kontroliran iz Moskve

Dodao je da očekuje da se "napadi na teritorij NATO-a" neće ponoviti i da će savez biti bolje pripremljen.

Prošli tjedan je najmanje 19 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor, što je prvi put da su poljske i NATO snage oborile dronove iznad Poljske.

Nawrocki je rekao da je uvjeren da je napad bio "izravno kontroliran iz Moskve" i demonstracija moći ruskog predsjednika Vladimira Putina. Oborena su samo tri ili četiri drona, ali predsjednik je izrazio zadovoljstvo što nijedan poljski vojnik niti civil nije poginuo.

Sankcije Rusiji

Podržao je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa članicama NATO-a da prekinu sav uvoz ruske nafte, upozoravajući da bi nastavak trgovine potaknuo Moskvu na daljnju agresiju. Trumpov apel odnosi se, prije svega, na Mađarsku i Slovačku.

"Samo sankcije i Trump mogli bi pritisnuti Putina da prekine rat i očuva teritorijalni integritet Ukrajine", rekao je Nawrocki, dodajući da bi ga "Europa trebala podržati u tim naporima".

U Parizu će se u utorak poslijepodne poljski predsjednik sastati sa svojim francuskim kolegom Emmanuelom Macronom, s kojim će razgovarati o sigurnosti i obrani, podršci Ukrajini te bilateralnim odnosima Francuske i Poljske, prema francuskom predsjedništvu.

Poljska strana je također najavila da će predsjednik Nawrocki sa svojim francuskim kolegom razgovarati o sporazumu o slobodnoj trgovini između latinoameričkih zemalja Mercosura i Europske unije.

Poljska je već najavila da će glasati protiv ovog sporazuma, koji smatra vrlo štetnim za poljsku i europsku poljoprivredu, te da će nastojati uvjeriti Francusku u svoje stajalište.

