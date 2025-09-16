Šok u Bruxellesu! Rusija će se izvući? 'Skinuto je s dnevnog reda'

Novi paket sankcija Europske unije protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu uklonjen je s dnevnog reda sastanka predstavnika vlada EU-a u Bruxellesu u srijedu, piše Reuters.

Sastanak veleposlanika vlada EU pri Europskoj uniji, nazvan COREPER, trebao je raspravljati o paketu na kojem Europska komisija već dugo radi, a nije određen novi datum za rasprave, rekli su diplomati.

"Skinuto je s dnevnog reda COREPER-a kasno jučer poslijepodne. Nije planiran novi datum", rekao je jedan diplomat.

Kako riješiti otpor Mađarske i Slovačke?

Europska unija razmatra potencijalne sankcije tvrtkama u Indiji i Kini koje olakšavaju rusku trgovinu naftom, nakon što je Donald Trump ovog vikenda izjavio da je "spreman" na sankcije ako Europa poduzme iste mjere, piše Politico.

Ali morat će prevladati otpor Mađarske i Slovačke, glavnih uvoznika ruske nafte u regiji.

Dužnosnici G-7 rade na izradi nove mjere sankcija u sljedećih nekoliko tjedana.

