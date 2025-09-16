Jeziva nova teorija o nestanku malene Maddie: Sve je povezano sa serijskim ubojicom djece?

Pojavila se nova teorija da je ozloglašena mreža pedofila povezana sa serijskim ubojicom djece naručila otmicu Madeleine McCann. Naime, kako piše The Sun, bivši visoki belgijski dužnosnik, koji je vodio istragu o ubojici i zlostavljaču djece Marcu Dutrouxu, rekao je da bi banda trgovaca ljudima mogla biti povezana s njezinim nestankom.

Policajci koji istražuju glavnog osumnjičenika u slučaju nestanka Madeleine i pedofila Christiana Bruecknera – koji će sutra biti pušten iz zatvora – ozbiljno su shvatili ove tvrdnje.

Madeleine je imala tri godine kada je nestala tijekom odmora u Praia da Luz u Portugalu u svibnju 2007. Tri dana ranije belgijski policajci izdali su upozorenje europskim policijskim snagama zbog obavještajnih podataka da je pedofilska banda naredila otmicu malog djeteta.

Naručena otmica?

Marc Verwilghen, koji je tri godine bio belgijski ministar pravosuđa, rekao je za The Sun:

"Nikada nisam imao pristup dosjeima Madeleine McCann. Sve što mogu reći je da sam čim sam čuo za slučaj doživio deja vu - jer me odmah podsjetio na Dutrouxa.

Kada pogledate slučaj, naravno da je moguće da je Madeleine oteta po narudžbi. Čini se da je upozorenje moralo doći od belgijske policije i trebalo ga je shvatiti ozbiljno.

Istražitelji Dutrouxa otkrili su izvješća o mogućim pedofilskim krugovima koji su u to vrijeme djelovali u Belgiji, ali nisu mogli završiti istragu jer se ona usredotočila na Dutrouxa, tretirajući ga kao samostalnog aktera.“

The Sun podsjeća da je Dutroux (68) otimao, silovao i ubijao djevojke u Belgiji 1990-ih. Uhićen je 1996. i doživotno zatvoren 2004. godine. Smatra se da je povezan s europskim mrežama trgovaca djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Fotografija je poslana u Belgiju?

Verwilghen priznaje da postoje mnoge "sličnosti“ između slučajeva. "Bilo je jasno da su pedofilske mreže i trgovina djecom doista postojale u Europi - to znamo još od Dutrouxa, ali istražnom odboru nikada nije bilo dopušteno da ih pravilno istraži.“

"Bilo je jasno da su postojali kako bi se zaradio novac. Mogle su to biti neformalne mreže, jedna osoba koja se dogovara s drugom, ali postojale su. Slučaj Dutroux pokazao nam je da je otmica djece zahtijevala organizaciju i planiranje te više od jedne osobe da bi to funkcioniralo.

Obavještajni podaci sugeriraju da je pedofilski lanac u Belgiji naručio mladu djevojčicu tri dana prije nego što je Madeleine McCann oteta. Netko povezan s ovom skupinom vidio je Maddie, fotografirao je i poslao fotografiju u Belgiju. Kupac se složio da je djevojčica prikladna i Maddie je oteta“, ističe Verwilghen.

Upozorenje belgijske policije prvi put se pojavilo 2008. godine kada je objavljen faks kao dio svežnja dokumenata vezanih za slučaj McCann. Godine 2016. britanski policajci koji istražuju njezin nestanak počeli su istraživati ​​bandu europskih trgovaca ljudima, ali teorija nikada nije javno povezana s Nijemcem Bruecknerom.

Dužnosnici koji istražuju silovatelja vjeruju da je Madeleine vjerojatno ukradena po narudžbi, a ne da ju je oteo "usamljeni vuk". No njihova istraga usmjerena je isključivo na njegovu navodnu ulogu, a ne na neku širu pedofilsku mrežu.

Izvor blizak slučaju u Njemačkoj jučer je rekao: "Policija ozbiljno shvaća tvrdnje koje su se pojavile iz Belgije - da je naređeno da se Maddie otme.“

"Vjeruju da nije moguće da je tko god ju je oteo djelovao sam - to ne bi imalo smisla. Ali ne postoji interes za mrežu, žele se usredotočiti na trenutnog osumnjičenika.“

Brueckner (48) živio je u Algarveu u vrijeme kada je Madeleine nestala. Danas bi trebao biti pušten iz zatvora nakon što je odslužio kaznu za silovanje 72-godišnje žene. No, bilo je zbrke oko zahtjeva da ga se označi i da mu se postave strogi uvjeti puštanja na slobodu.

Bruecknerovi odvjetnici odbili su zahtjev, što je izazvalo strahove da će se sakriti i izbjeći sva pitanja o Madeleine. Britanski policajci žele ga ispitati, ali on ih je odbio.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija otkrila kako prepoznati predatora: 'Strpljivi su, čekaju trenutak':