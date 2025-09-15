Sjekirom napao roditelje jer nije htio ići u školu: Mračna priča dobila je potresni obrat

Tinejdžer (15) iz Velike Britanije sjekirom je prošle godine napao vlastite roditelje jer nije htio ići u školu, a prošli petak na suđenju su otkriveni novi detalji jezivog slučaja, javlja The Sun.

Policiji je ispričao da je nedjelju navečer proveo je kod kuće i gledao televiziju, a onda se odlučio za napad. Nakon ponoći otišao je u garažu po veliku sjekiru s dvostrukom drškom koju njegov otac koristi za cijepanje drva. Kazao je da je uzeo veliku sjekiru jer je mislio da je to dobro i brzo oružje s kojim bi mu bio dovoljan samo jedan udarac.

Prvo je krenuo na oca koji je spavao u njihovoj obiteljskoj kući u Sussexu. Podigao je sjekiru iznad glave i zamahnuo. Unutra je bilo mračno pa nije bio siguran gdje ga je točno udario pa je nastavio. Otac je vrištao od boli, a 15-godišnjak je potom otišao u majčinu sobu. Zbog buke je ustala, a nakon što joj je sin prišao, zamahnuo je prema njoj i srušio je na pod.

Teške ozljede

Oboje su teško ozlijeđeni i završili su u bolnici - otac je zadobio najmanje pet prijeloma lubanje, a komad lubanje zabio mu se u mozak. Uz to je zadobio obrambene rane na rukama i slomio prst. Majka je ostala bez dijela lijevog uha, a na lijevom obrazu ostala joj je posjekotina. Rane je zadobila i na desnoj nadlaktici i desnom bedru.

Na sudu se otkrilo da su 15-godišnjaka zlostavljali u školi te da zato nije htio ići na nastavu. Tijekom policijskog ispitivanja kazao je da je planirao ubiti roditelje i ozlijediti sebe. Otkriveno je i da boluje od poremećaja autističnog spektra i depresije.

Sutkinja mu je odredila zadržavanje u sigurnoj ustanovi zbog vlastite dobrobiti i sigurnosti javnosti. Pročitala je i riječi njegove obitelji: "Volje vas i dalje podržavaju. Kažu da ste ljubazan, pažljiv i inteligentan mladić koji je doživio značajnu traumu koja je dovela do sloma".

