Uništavao zastave i cvijeće postavljene u Kirkovu čast: Ljude šokirala majica koju je nosio

Tinejdžer Ryder Corral (19) uhićen je u nedjelju zbog uništavanja predmeta koje su ljudi postavili u čast ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka u sjedištu neprofitne organizacije Turning Point USA u Phoenixu čiji je Kirk bio osnivač.

Optužen je za kazneno djelo nanošenja štete i remećenja javnog reda i mira. Šutirao je cvijeće, vaze, zastave i balone, piše Daily Mail.

JUST IN: Man arrested after vandalizing Charlie Kirk memorial outside Turning Point USA's headquarters in Arizona. The suspect has been identified as 19-year-old Ryder Corral. pic.twitter.com/N1LAMCniS1 — Fox News (@FoxNews) September 14, 2025

U izvješćima stoji da je Corral uspio proći oko 15 metara kroz gomilu prije nego što su ga prolaznici svladali, a policija privela. Neke predmete uspio je uništiti.

Nosio atentatorovu odjeću

Na snimkama i fotografijama vidi se da je nosio crnu majicu dugih rukava s orlom na američkoj zastavi i tamnoplave hlače - odjeću gotovo identičnu onoj koju je na dan atentata nosio Tyler Robinson (22), muškarac osumnjičen za Kirkovu ubojstvo.

Policija nije potvrdila da postoji povezanost između njih dvojice, no na društvenim mrežama bilo je korisnika koji smatraju da se slučaj treba istražiti: "Osjećam da je Corral inspiriran Robinsonom. FBI, molim vas istražite".

Podsjetimo, Kirk je ubijen prošlu srijedu hicem iz snajpera u vrat dok je držao skup na sveučilištu u saveznoj državi Utah. Nakon intenzivne potrage, osumnjičeni Robinson uhićen je u petak.

