Uhićen 'Varalica s Tindera' kojeg je tražio Interpol: Pao je u bivšoj sovjetskoj državi

Zloglasni prevarant s Tindera Simon Leviev uhićen je u nedjelju ujutro u Gruziji na temelju crvene Interpolove tjelarice, javljaju svjetski mediji. Njegov odvjetnik i gruzijski dužnosnici potvrdili su da je Leviev pritvoren po dolasku u međunarodnu zračnu luku Batumi u Crnom moru.

"Razgovarao sam s njim jutros nakon što je pritvoren, ali još ne znamo razlog. Slobodno je putovao svijetom", kazao je odvjetnik izraelskom listu Walla.

Leviev, punog imena Shimon Yehuda Hayut, inače je izraelski državljanin i osuđen je da je prevario žene za više milijuna dolara predstavljajući se kao bogati nasljednik posla s dijamantima na popularnoj aplikaciji za upoznavanje Tinderu. Istinu o njemu otkrio je Netflixov dokumentarac "Tinder Swindler" iz 2022. godine, u kojem su detaljno opisane njegove razrađene sheme na Tinderu.

Kako je varao žene?

Leviev je mamio žene na aplikaciji pretvarajući se da je sin ruskog dijamantnog tajkuna Leva Levieva. Sve je to potkrijepio raskošnim načinom života, leteći privatnim zrakoplovom i odsjedajući u luksuznim hotelima. Nakon upoznavanja uvjeravao bi žrtve da mu daju ogormne svote novca s raznim izgovorima, tvrdeći da je u opasnosti i da mu je hitno potreban novac i tako ih bacao u dugove.

Vjeruje se da je na taj način prevario najmanje desetak žena iz cijelog svijeta oštetivši ih za 10 milijuna dolara. Nakon objavljivanja dokumentarca, u kojem su njegova zlodjela razotkrile tri njegove žrtve, zabranjeno mu je korištenje aplikacija za upoznavanje. Njegove žrtve i danas otplaćuju dugove nastale zbog njegovih prijevara, dok on nastavlja živjeti luksuznim stilom života.

Jedna od njegovih žrtava, Norvežanka s londonskom adresom Cecilie Fjellhøy prije dvije godine progovorila je ekskluzivno za Net.hr. Ispričala je kako se zaljubila u njega, mislila da je savršen, neznajući da će biti prevarena.

"Bilo je toliko ljudi koje sam upoznala i morala sam shvatiti tko je bio dio toga, a tko nije. Koliko je ludo to zapravo, koliko ljudi on zapravo može uvući u ovu zavjeru? Jer svi pričaju o Simonu Levievu, ali toliko je ljudi koji su uključeni u ovo i koji mu omogućavaju da mu to sve i uspije. Da upoznaš samo njega i da ti kaže da je on glavni direktor velike tvrtke koja radi s dijamantima, ne bi bilo isto. Stvar je u svim tim ljudima koji su oko njega i koje on toliko dobro koristi i zato je ta prijevara tako uspješno razrađena i zato mu je i prolazila neko vrijeme. Ali, upoznao je mene pa je nije mogao koristiti zauvijek", ispričala je Cecilie, od koje je Simon uspio uzeti 250.000 dolara.

Izbjegao kaznu

Leviev je pobjegao iz Izraela 2011. prije nego što je mogao biti osuđen za prijevaru, krađu i krivotvorenje. Odslužio je dvije godine u finskom zatvoru zbog prijevare nekoliko žena prije nego što je 2017. vraćen u Izrael.

Zatim je ponovno pobjegao iz zemlje koristeći lažnu putovnicu, sve dok ga Interpol nije uhvatio u Grčkoj dvije godine kasnije te je osuđen na 15 mjeseci zbog ranijih prijevara u Izraelu.

U svibnju 2020. je pušten na slobodu nakon odsluženih samo pet mjeseci.

Prema njegovim izjavama koje je dao u intervjuu ranije ove godine, tvrdi da boravi u Dubaiju. Na društvenim mrežama često dijeli fotografije iz privatnih aviona, skupocjenih automobila i s egzotičnih destinacija. Sebe naziva poduzetnikom i negira sve optužbe.

Obitelj Leviev, čije je prezime nezakonito koristio kako bi se lažno predstavljao kao bogati nasljednik, tužila ga je zbog krađe identiteta i nanošenja štete njihovom ugledu. Unatoč brojnim optužbama i skandalu koji je izazvao globalnu pažnju, trenutačno protiv njega nema novih pravnih postupaka.

