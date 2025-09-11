Diljem Njemačke pojavljuju se misteriozni paketi: Stručnjaci upozoravaju na opasnost!

Građani diljem Njemačke sve češće prijavljuju misteriozne pošiljke koje im stižu u poštanske sandučiće, a u kojima se nalaze sjemenke. U prvoj polovici godine na frankfurtskom aerodromu zaplijenjeno je više od 65 tisuća takvih paketa. Njemačke vlasti upozoravaju na novi oblik prijevare i građane pozivaju na oprez, javlja Fenix Magazin.

Iako na prvi pogled sjemenke djeluju bezopasno, stručnjaci tvrde da mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju za poljoprivredu, okoliš i čak sigurnost uvoznog sustava Europske unije. Pošiljke često pristižu iz Kine, nemaju potrebne fitosanitarne dokumente, a njihov sadržaj često je pogrešno deklariran, primjerice kao nakit ili čestitke.

'Takve biljne vrste mogu se nekontrolirano širiti'

Sjemenke bi mogle sadržavati invazivne biljne vrste, bolesti ili štetnike, upozoravaju stručnjaci iz Instituta Julius Kühn (JKI). Ako se zasade, mogu ugroziti lokalne biljke, gradske parkove, vrtove, pa čak i poljoprivredna gospodarstva. Stručnjaci savjetuju građane da to sjeme ne sade, niti da ga bacaju u kompost ili biootpad, već da ga sigurno odlože u kućni otpad.

"Takve nepoznate biljne vrste mogu se nekontrolirano širiti i istisnuti domaću floru", objašnjava Bernhard Schäfer iz JKI-a.

Postoje dva moguća razloga

Stručnjaci razmatraju dva moguća razloga iza ovih pošiljki. Brushing scam prevaranti šalju besplatne pošiljke kako bi lažno povećali broj narudžbi i dobili lažne recenzije na internetskim trgovinama. Drugi razlog mogao bi biti taj da prevaranti tako ispituju slabe točke uvoznih i sigurnosnih procedura.

Iako ove misteriozne pošiljke mogu izgledati bezopasno, iza njih se može kriti mnogo više. Kombinacija prijevare, kršenje kršenja uvoznih pravila i potencijalnih ekoloških prijetnji dovoljan je razlog za pojačani oprez.

POGLEDAJTE VIDEO: Njemačka puni rezerve hranom, Francuzi spremni za ranjenike: Trebamo li se pripremati za rat?