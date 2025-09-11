Širi se stara izjava ubijenog Kirka, ovako je govorio o masovnim pucnjavama i smrtima zbog oružja

Koliko god bile tragične, smrti zbog oružja su "vrijedne" za očuvanje prava na nošenje oružja prema Drugom amandmanu, govorio je tako 2023. konzervativni aktivist i čovjek blizak Trumpu Charlie Kirk, koji je u srijedu ubijen na skupu na Sveučilištu Utah Valley.

Izjava je to koja se opet našla pod povećalom nakon što je izgubio život u smrtonosnoj pucnjavi. Upucan je dok je sjedio ispod bijele sjenice, obraćajući se okupljenima.

Njegova supruga i obitelj također su bili na području kampusa.

Policija i FBI intenzivno tragaju za napadačem koji je, vjeruje se, ispalio smrtonosan hitac s obližnjeg krova.

Stavovi o oružju

"Nikada nećete živjeti u društvu u kojem imate naoružane građane, a da istovremeno nemate niti jednu smrt zbog vatrenog oružja. To su gluposti. Ali mislim da se isplati", tvrdio je Kirk ubrzo nakon što su troje djece i troje odraslih ubijeni u masovnoj pucnjavi u Christian Covenant školi u Nashvilleu prije dvije godine.

"Mislim da se isplati imati, nažalost, nekoliko smrtnih slučajeva od vatrenog oružja svake godine kako bismo mogli imati Drugi amandman i zaštititi naša druga Bogom dana prava. To je razuman dogovor", tvrdio je Kirk.

Tridesetjednogodišnji Kirk nazvan je šaptačem mladih desnice. Iako nikad nije obnašao izbornu dužnost, kao prirodni šoumen sa smislom za patriotizam, populizam i kršćanski nacionalizam, bio je bogat političkom valutom ovog doba te je dobrim dijelom zaslužan za uspon Donalda Trumpa među mladim biračima.

Još 2012. osnovao je Turning Point USA kako bi među mladima promovirao konzervativne, anti-woke stavove te se pretvorio u svojevrsnog glasnogovornika za mlade desničare.

'Homofob i islamofob'

Aktivist, autor i radijski voditelj koristio je svoju ogromnu publiku na Instagramu i YouTubeu kako bi izgradio podršku za antiimigracijsku politiku, konfrontacijsko kršćanstvo i viralne kritike provokatora na svojim brojnim događajima na kampusima.

Kao važan gravitacijski faktor za modernu Republikansku stranku, njegovu karijeru obilježilo je i promicanje dezinformacija, razdorne retorike i teorija zavjere, uključujući tvrdnje o izbornim prijevarama 2020. i laži vezane uz pandemiju Covida i cjepivo.

Kirk je otvoreno izražavao netolerantne stavove i bio je neskriveni homofob i islamofob, navodi David Smith u analizi za Guardian. Prije samo nekoliko dana, početkom tjedna je objavio na X-u: "Islam je mač koji ljevica koristi da prereže grkljan Americi".

Kirk je bio voditelj emisije The Charlie Kirk Show, trosatnog dnevnog radijskog programa koji se emitira od listopada 2020.; vodio je Turning Point Live, streaming emisiju za mladu publiku; a pridružio se TikToku u travnju 2024., prikupivši milijune pregleda na videozapisima sukoba na kampusu. Napisao je nekoliko knjiga koje promiču krajnje desničarsku ideologiju.

Isticao je želju da mlade žene rade na rađanju djece, a manje na ostvarivanju karijernih ambicija i promovirao narativ koji se temelji na nostalgiji za nuklearnom obitelji i ideji da žena neće moći imati sve, barem ne odjednom.

"Imati djecu je važnije od dobre karijere", podsjetio je na njegovu izjavu USA Today.

Isticao je da mlade žene koje su glasale za Kamalu Harris "žele karijerizam, konzumerizam i usamljenost", dok "Trumpovi glasački, mladi muškarci žele obitelj, djecu i nasljeđe".

Stručnjaci: “Začarani krug" u američkom političkom nasilju

Atentat na desničarskog influencera Charlieja Kirka označava prekretnicu u porastu političkog nasilja u SAD-u, za koje neki stručnjaci strahuju da će rasplamsati već podijeljenu zemlju i izazvati još više nemira.

"Ovaj događaj je užasavajući, alarmantan, ali ne nužno iznenađujući“, rekao je Mike Jensen, istraživač sa Sveučilišta Maryland, koje prati takvo nasilje u bazi podataka o terorizmu od 1970. godine.

U prvih šest mjeseci SAD je doživio oko 150 politički motiviranih napada - gotovo dvostruko više nego u istom razdoblju prošle godine, rekao je Jensen.

"Mislim da se trenutačno nalazimo u vrlo, vrlo opasnoj situaciji koja bi vrlo lako mogla eskalirati u šire građanske nemire ako s tim ne suočimo“, rekao je Jensen. "Ovo bi apsolutno moglo poslužiti kao svojevrsna točka paljenja koja će potaknuti još više toga“, dodao je.

Stručnjaci za domaći terorizam navode niz čimbenika za povećano nasilje u SAD-u: ekonomsku nesigurnost, tjeskobu zbog promjenjive rasne i etničke demografije i sve zapaljiviji ton političkog diskursa.

Tradicionalne ideološke podjele - nekada usredotočene na politička neslaganja - pretvorile su se u dublje, osobnije neprijateljstvo. Taj bijes pojačava mješavina društvenih medija, teorija zavjere i osobnih nezadovoljstava.

Reuters je prošle godine identificirao najmanje 300 slučajeva političkog nasilja diljem SAD-a između napada na Capitol 6. siječnja 2021. i predsjedničkih izbora 2024., što označava najznačajniji i najdugotrajniji porast takva nasilja od 1970-ih.

"Ekstremno političko nasilje sve više postaje norma u našoj zemlji, a pucnjava na Charlieja Kirka ukazuje na daleko veći i sveprisutni problem: činovi nasilja postaju sve češći, čak i bez jasne ideologije ili motiva“, rekao je Jon Lewis, istraživački suradnik u Programu za ekstremizam na sveučilištu Georgea Washingtona.

„Postoji stvarna zabrinutost oko toga kako će izgledati uzvratni udarac na nešto ovakvo“, rekao je.

Drugi stručnjaci koji proučavaju političko nasilje složili su se.

"Ljudi nerado prvi sudjeluju u nasilju, ali su puno spremniji sudjelovati u nasilju kao odmazdi“, rekla je Lilliana Mason, profesorica politologije na Sveučilištu Johns Hopkins.

"Nitko ne želi biti taj koji će ga započeti, ali mnogi ljudi žele moći ga dovršiti.“

Potraga za ubojicom

Kirk, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i osnivač konzervativne studentske skupine Turning Point USA, obraćao se okupljenima na otvorenom sveučilištu Utah Valley pred oko 3000 ljudi kada je odjeknuo pucanj, zbog čega je pao sa stolca, a prisutni su u panici pobjegli.

Vlasti još nisu javno identificirale osumnjičenika do srijede navečer, gotovo šest sati nakon pucnjave. Ravnatelj FBI-a Kash Patel rekao je da je neimenovani „subjekt“ pritvoren na ispitivanje, a zatim pušten.

Kirk, 31, bio je pionir konzervativnog pokreta i iskoristio je moć društvenih mreža kako bi privukao milijune mladih Amerikanaca u Trumpovu MAGA bazu.

"Nitko nije bolje razumio niti imao srce za mlade u Sjedinjenim Državama od Charlieja“, rekao je Trump u poruci na društvenim mrežama kojom je objavio Kirkovu smrt.

Predsjednik Zastupničkog doma Republikanske stranke Mike Johnson rekao je za CNN da je došlo do „poplave“ zastupnika koji pozivaju na jaču sigurnost nakon Kirkova ubojstva.

"Začarani krug“

Sam Trump bio je meta dva pokušaja atentata prošle godine. U jednom, napadača su ubile vlasti nekoliko sekundi nakon što je pucao.

U drugom, muškarac je uhićen noseći pušku s nišanom u blizini golf kluba Palm Beach gdje je Trump igrao. Njegovo suđenje započelo je ovog tjedna.

Osim toga, dva nedavna napada desničarskih teoretičara zavjere ove godine potresla su zastupnike i vladine službenike diljem zemlje.

U lipnju je kršćanski nacionalist ubio visoko pozicioniranu demokratsku zastupnicu i njezina supruga u Minnesoti te ranio drugog demokrata. U kolovozu je naoružani napadač opsjednut teorijama zavjere o covidu-19 pucao iz vatrenog oružja na sjedište Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Atlanti, ubivši policajca.

Od siječnja je najmanje 21 osoba ubijena u incidentima političkog nasilja, od kojih je 14 u napadu u New Orleansu, a napadač je tvrdio da je odan skupini Islamskoj državi.

U svibnju je propalestinski aktivist ubio dva zaposlenika izraelskog veleposlanstva u Washingtonu i nakon uhićenja rekao policiji: "Učinio sam to zbog Gaze", prema sudskim dokumentima.

U srpnju je skupina od najmanje 11 militanata u crnoj odjeći vojnog stila napala imigracijski pritvorski centar u Teksasu, priopćilo je ministarstvo pravosuđa.

Skupina je ispalila pirotehnička sredstva, ispisala sprejem "izdajnik" i "ICE Pig" na vozilima te pucala u policajca ranivši ga u vrat, dok su drugi pucali na čuvare u pritvoru, priopćio je FBI.

Otkad se vratio na dužnost, Trump je smanjio napore u suzbijanju domaćeg ekstremizma, preusmjeravajući resurse prema provedbi imigracijskih zakona i navodeći južnu granicu kao najveću sigurnosnu prijetnju.

Jensen, istraživač sa Sveučilišta Maryland koji prati nasilje za Nacionalni konzorcij za proučavanje terorizma i odgovora na terorizam, rekao je da budućnost izgleda sumorno.

"Ovo je administracija koja je, slažete li se s njom ili ne, napravila duboke promjene u ovoj zemlji u osam mjeseci koliko je na vlasti“, rekao je.

"Neki ljudi to vole, neki mrze. Ljudi koji to mrze počinju djelovati. Ljudi koji to vole djelovat će protiv onih ljudi koji to mrze, i to postaje začarana spirala koja bi nas mogla odvesti u nešto stvarno, stvarno loše".

