Preživjela je napad zahvaljujući jednoj 'lijenoj' odluci: 'Svi su bili histerični'

Kim John-Burns (42) preživjela je teroristički napad u New Yorku 11. rujna 2001. godine zbog jedne "lijene" odluke. Prije 19 godina Kim je bila trudna tri mjeseca, imala je 23 godine i radila u Svjetskom trgovačkom centru. Njezin ured nalazio se na sedmom katu i toga dana nije otišla u kantinu na 72. katu, nego se spustila na šesti kat, er joj je tamo bilo lakše i brže doći. Kim vjeruje da joj je ta odluka spasila život, piše Metro.

"Znam koliko imam sreće jer znam da sam trebala biti na 72. katu kad je avion udario, ali osjećala sam se lijeno i željela sam brz obrok. Da sam bila gore, vjerojatno ne bih sada razgovarala o tome", rekla je Kim koja se još uvijek sjeća da je doručkovala omlet od slanine i sira s raženim kruhom.

Više od 2.700 ljudi izgubilo je život, a još 6 tisuća je ozlijeđeno kada su se dva zrakoplova Boeing 767 zabila u kultne nebodere. Kim, iako sretna što je preživjela, još se uvijek bori s tugom zbog onoga što se dogodilo.

"Obljetnica je uvijek težak dan jer se sva sjećanja brzo vrate. Tlo je zatutnjalo i cijeli se kat zatresao, svi su se pogledali pitajući se što se dogodilo i tada je moj šef počeo vikati da svi moraju izaći iz zgrade. Otrčali smo do prozora i vidjeli dim i krhotine kako padaju s neba. Svi su bili potpuno histerični i trčali iz zgrade. Tek kad je udario drugi avion shvatili smo koliko je ozbiljno", prisjetila se Kim koja je svjedočila kako ljudi iskaču iz zgrade.

Idući dan je otišla u bolnicu kako bi obavila preventivni pregled jer se bojala za zdravlje svog djeteta, no ona i dijete su bili u redu. Kim priznaje kako se borila s PTSP-om te da bi postala histerična, kada bi, primjerice, čula grmljavinu. Njezin sin Collin rođen je šest mjeseci nakon napada i Kim tvrdi kako on za nju predstavlja "simbol preživljavanja".

POGLEDAJTE VIDEO: Francuska u plamenu, neredi diljem zemlje: 'Macron mora otići!'