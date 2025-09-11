Zastrašujuća oluja pogodila Mostar, stabla pucala kao šibice! 'Ne pamtim ovo u životu, a taj zvuk...'

Mostar je u srijedu pogodilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i olujnim udarima vjetra. Iako je oluja trajala kratko, posljedice su bile ozbiljne, izvijestili su bh mediji.

Na više lokacija u gradu srušena su stabla, polomljene su brojne grane, a jak vjetar nosio je predmete s ulica i dvorišta. Na pojedinim mjestima došlo je i do problema s odvodnjom zbog velike količine oborina u kratkom vremenskom periodu.

Oštećeni su brojni automobili, a prijavljena su i oštećenja na objektima. Prema riječima stanovnika, materijalna šteta je značajna.

"Katastrofa, tutnjalo je toliko glasno i dugo ja taj zvuk ne mogu opisati. Zavijao je vjetar, ja ovo ne pamtim u životu. Gore nego kad nas je treslo", kazala je čitateljica iz Mostara za Net.hr

Komunalne službe na terenu

Federalni hidrometeorološki zavod ranije je izdao narančasto upozorenje za područje Mostara, uz napomenu da su mogući jaki pljuskovi, grmljavina i olujni udari vjetra. Također je upozoreno na mogućnost bujičnih poplava, oštećenja imovine i zastoja u prometu, što se sinoć i obistinilo.

Komunalne službe su na terenu, ali čini se da nedostaje dovoljno radne snage za sanaciju nastale štete. Put prema SKB Mostar također je otežan zbog prepreka na cesti, javlja mostarski Bljesak.info.

Najteže je pogođeno naselje Bijeli brijeg, gdje su udari vjetra iščupali stabla iz korijena, dok su brojne polomljene grane završile na parkiranim automobilima.

