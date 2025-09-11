Katastrofalna eksplozija cisterne ubila tri osobe, pojavile se snimke: Žena s bebom u ozljedama, drugi bježe

Tri su osobe preminule od zadobivenih ozljeda nakon što je u srijedu u istočnom dijelu Mexico Cityja eksplodirala cisterna za gorivo, priopćile su vlasti u srijedu navečer.

U eksploziji, koja se dogodila dok se vozilo kretalo mostom u Iztapalapi, gusto naseljenoj četvrti megalopolisa, ozlijeđeno je i 70 osoba, uključujući nekoliko s opeklinama drugog i trećeg stupnja, prema izvoru.

Najmanje 19 ozlijeđenih zadobilo je opekline drugog i trećeg stupnja, ozlijeđenima je pružena pomoć u najbližim javnim bolnicama, a eksplozija je prouzročila i veliku materijalnu štetu.

Snimke emitirane na televiziji i društvenim mrežama pokazale su trenutak eksplozije. Bila je snažna i proizvela je ogromne plamenove vidljive izdaleka. Na snimci se vidi žena koja drži bebu s vidljivim ozljedama na rukama i licu. Vidljiva su i dvojica muškaraca s djelomično izgorjelom odjećom i oštećenom kožom. Druga snimka prikazuje desetke ljudi kako bježe s mjesta nesreće, izgledajući prestravljeno, s plamenom u pozadini.

🚨 Mexico City: A gas tanker truck exploded under a highway overpass Wednesday, igniting multiple vehicles. 3 killed, 70+ injured, some severely burned.



#MexicoCity #BreakingNews #Accident #TankerExplosion [AP] pic.twitter.com/ngxgZ4eNfb — War Reporter (@tangentsofwar) September 11, 2025

'Ljudi u plamenu'

"Iz snimki nadzornih kamera znamo da su ljudi bili u plamenu dok su napuštali svoja vozila", rekao je novinarima Pablo Vazquez, tajnik za sigurnost glavnog grada.

Eksplozija je oštetila i otprilike 28 vozila, a uzrok istražuje tužiteljstvo.

Čini se da je cisterna, koja je prevozila gotovo 50.000 litara goriva, eksplodirala nakon što se prevrnula na autocesti, rekla je gradonačelnica Mexico Cityja Clara Brugada.

Druga je ovo velika nesreću na autocestama u Meksiku ovog tjedna, u ponedjeljak je najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u sudaru teretnog vlaka i autobusa u Atlacomulcu.

