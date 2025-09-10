Najbliže otvorenom sukobu od Drugog svjetskog rata: 'Europi treba učinkovit protuzračni štit'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u srijedu da upad ruskih dronova u Poljsku znači da Europa mora raditi na uspostavi zajedničke protuzračne obrane i učinkovitog protuzračnog štita.

"Moramo raditi na zajedničkom sustavu protuzračne obrane i uspostaviti učinkovit protuzračni štit iznad Europe", objavio je Zelenskij na Telegramu nakon što je telefonom razgovarao s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i drugim europskim čelnicima.

"Ukrajina je to predložila davno prije. Postoje konkretne odluke u vezi toga. Moramo reagirati zajedno na sve sadašnje izazove i biti spremni na potencijalne prijetnje za sve Europljane u budućnosti", dodao je.

'Riječi ima više nego dovoljno, ali manjka akcije'

Zelenski je kasnije u noćnom video obraćanju rekao da je Ukrajina iznijela prijedloge za zajedničku zaštitu europskog zračnog prostora "na koordiniran, dobro promišljen, zajednički način".

"Nitko ne može jamčiti da neće biti stotine, ako već imamo desetke dronova. Samo zajedničke europske snage mogu pružiti zaštitu", rekao je.

Zelenski je sugerirao da bi zajedničke rusko-bjeloruske vojne vježbe u Bjelorusiji, koje počinju u petak, mogle biti vježba za buduću rusku akciju. Snažna akcija je ključna, rekao je, kako bi se pružilo otpor onome što Rusija čini. "Riječi ima više nego dovoljno, ali za sada manjka akcije", rekao je.

"Rusi testiraju što je moguće. Testiraju reakcije. Prate kako oružane snage država članica NATO-a djeluju, što mogu, a što ne mogu još učiniti", navodi Zelenski i dodao da Ukrajina i cijela Europa 'jako računaju na snažnu reakciju Sjedinjenih Država'.

'Najbliži otvoreni sukob od Drugog svjetskog rata'

Poljska je u noći na utorak uz pomoć savezničkih snaga NATO-a srušila nekoliko dronova koji su ušli u njezin zračni prostor u blizini granice s Bjelorusijom.

Prvi put od početka rata u Ukrajini jedna je članica NATO-a aktivirala članak 4 te zatražila konzultacije i zajednički odgovor Sjeveroatlantskog saveza.

Glavni tajnik NATO-a upozorio je Rusiju da će saveznici braniti svaki pedalj teritorija zemalja članica.

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski rekao je da "nema sumnje" da upad dvadesetak dronova na poljski teritorij nije bio slučajan.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je riječ o provokaciji velikih razmjera i "najbližemu otvorenom sukobu od Drugoga svjetskog rata", no dodao je i da "nema razloga da se smatra kako smo na rubu rata".

