Velika eksplozija plina na granici NATO-a! Naredili evakuaciju u radijusu od kilometra

Glavni grad Litve, Vilnius, u srijedu je izdao naredbu o evakuaciji stanovnika u radijusu od jednog kilometra od željezničkog kolodvora, nakon što se vlak koji je prevozio ukapljeni plin (LPG) zapalio i eksplodirao za vrijeme pretovara.

Požar je prijavljen prije podne, no četrdesetak vatrogasaca, koliko ih je stiglo na mjesto događaja, do poslijepodneva nije uspjelo prići požaru zbog velike vrućine, objavila je litavska vatrogasna i spasilačka služba.

Premda LPG potječe iz litavske rafinerije u vlasništvu poljske rafinerije Orlen, za njegov je prijevoz bila odgovorna vanjska tvrtka, a terminal za ukapljeni petrokemijski plin na željezničkom kolodvoru nije u vlasništvu Orlena, rekao je glasnogovornik tvrtke.

Požar nije izazvan namjerno

Glasnogovornik je istaknuo da požar nije izazvan namjerno i da je istraga u tijeku. "U ovoj fazi ne sumnjamo ni u kakve namjerne radnje", rekao je glasnogovornik Orlena u Poljskoj. "Tvrtka surađuje s vlasnikom terminala i nadležnim vlastima da bi istražila uzrok incidenta."

Incident se dogodio dok se LPG utovarivao iz vlaka u terminal, rekao je glasnogovornik litavske podružnice Orlen.

