Vrije u srcu Azije, najmanje 22 poginulih u neredima: 'Konačno ćemo dobiti što nam pripada!'

KAOS U NEPALU /

Ne jenjava kaos u Nepalu. Premijer ove zemlje podnio je ostavku nakon što su prosvjedi protiv korupcije potaknuti zabranom društvenih mreža prerasli u najveće nemire ovog stoljeća. Najmanje je 22 poginulih, a više desetaka je ozlijeđenih u nemirima koje je obIlježilo paljenje vladinih zgrada i kuća političkih vođa, kao i napadi na istaknute političare.

U glavnom gradu Katmanduu vojnici patroliraju ulicama jer je uveden neograničen policijski sat. "Unatoč gubicima, ovo je povijesna revolucija koja je probudila mene i moje sunarodnjake. S promjenom vlasti, sve će se promijeniti. Sad će ljudi konačno dobiti ono što im pripada", kazao je Ved Nath Thakur iz nepalske prijestolnice.

"Vladali su godinama. Varali su siromašne i trošili novac građana za vlastitu korist. To me jako rastužuje", tvrdi Ram Prasad. Više doznajte u prilogu.