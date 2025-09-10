Sigurnost u prometu počinje kod kuće: 'Velika je odgovornost na roditeljima, ali i na djeci'

PROMET NIJE IGRA /

Početak školske godine donosi izazove na cestama, a ove će preko 35 tisuća prvašića diljem Hrvatske napraviti svoje prve samostalne korake i prometu, prema školi.

Kako bi se aktualizirala tema sigurnosti najmlađih, RTL Hrvatska pokreće kampanju 'Promet nije igra' čiji je cilj podizanje svijesti o sigurnosti u prometu poticanjem odgovornog ponašanja vozača i edukacijom djece, osobito učenika prvih razreda osnovne škole, ali i njihovih roditelja o tome kako se ponašati odgovorno u prometu.

Poznata lica informativnog i zabavnog programa RTL-a ambasadori su kampanje te glavni protagonisti edukativnih promo spotova. A uz Anu Brdarić Boljat i Tomislava Jelinčića, zvijezde edukativnih videa su i njihova djeca – Anina kći Cvita i Tomislavov sin Vid.

"Jako je važno da u ovo vrijeme sve veće mobilnosti i opasnosti na cestama educiramo našu djecu. U prometu uvijek treba biti oprezan i svaka preporuka je dobrodošla. Velika je odgovornost na nama roditeljima da naučimo djecu kako se ponašati i na što paziti, ali je i velika odgovornost na djeci koja moraju shvatiti da promet nije igra", istaknula je Ana Brdarić Boljat