Don Damir Stojić oglasio se o ubijenom Kirku: 'Dugo sam ga pratio...'

Ubojstvo konzervativnog političkog aktivista bliskog Donaldu Trumpu komentirao je i Don Damir Stojić, popularni svećenik rodom iz Kanade. Ubijenog Charlieja Kirka, suosnivača organizacije Turning Point USA upucanog u srijedu tijekom skupa na Utah Valley sveučilištu, nazvao je "mučenikom za istinu" i "svjedokom koji je do kraja ostao vjeran Kristu i svojem poslanju".

"Ubijen je Charlie Kirk. Imao je samo 31 godinu, bio je suprug i otac dvoje djece. Bio je kršćanski konzervativni aktivist kojega sam duže vrijeme pratio. Ulazio bi u 'ljevičarske utvrde' - sveučilišne kampuse - i naoružan činjenicama, istinom i logikom rastavljao bi svoje neistomišljenike u raspravama", objavio je Don Stojić na društvenim mrežama.

Otkrio je da je gledao Kirkove nastupe, navodeći da još nije vidio da ga je itko uspio pobijediti u argumentima.

"Protivnici su posezali za uvredama i napadima. Danas su otišli korak dalje i ubili ga. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine, i svjetlost vječna neka mu svijetli", zaključio je svećenik.

Vjeruje se da je za sada nepoznati počinitelj ispalio jedan smrtonosni hitac prema Kirku s krova obližnje zgrade. Pogodio ga je u vrat te je nedugo nakon pucnjave Kirk preminuo u bolnici.

Osoba uhićena tijekom istrage puštena je na slobodu nakon ispitivanja, objavio je FBI, koji intenzivno traga za počiniteljem i moli svjedoke da im ustupe fotografije i videozapise sa skupa kako bi složili mozaik atentata.

Jeff Long, načelnik sveučilišne policijske uprave, rekao je da je na događaju radilo šest policajaca te da je koordinirao s voditeljem Kirkovog privatnog sigurnosnog tima, koji je također bio na licu mjesta.

Konzervativni influencer i voditelj jednog od najslušanijih američkih podcasta Charlie Kirk bio je vodeći je glas među mladim pobornicima Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama i redovit organizator i sudionik debata sa studentima u sveučilišnim kampusima.

'Nacionalist i glasnogovornik ekstremističkih ideja'

Taj se 31-godišnjak etablirao kao ključna figura u Trumpovoj kampanji za ponovno preuzimanje Bijele kuće prošle godine. Njegova organizacija Turning Point organizirala je masovnu kampanju od vrata do vrata u ključnim izbornim državama.

Njegov utjecaj, a imao je 6,9 milijuna pratitelja na Instagramu i 3,8 milijuna na YouTubeu, uvelike je pomogao Trumpu da privuče mlade američke muškarce promovirajući tradicionalnu koncepciju obitelji.

Visok i tamnokos govornik, uvijek spreman na provokaciju, koji se zalagao za pravo nošenja vatrenog oružja, već je nekoliko godina obilazio sveučilišne kampuse i ondje organizirao debate.

Upravo je tijekom takvog događaja u Utahu u srijedu ubijen.

Na tim skupovima pozivao je studente na raspravu s njim, pred njegovim kamerama i stotinama pristaša. Bila mu je to prilika da razvije svoju radikalnu retoriku pred nepripremljenim protivnicima. Zalagao se, među ostalim, za "iskorjenjivanje pobačaja" i suzbijanje migracija.

"Charlie Kirk je karizmatični kršćanski nacionalist, koji služi kao glasnogovornik trumpizma i ekstremističkih ideja", sažela je Kyle Spencer, autorica knjige pri čijem je pisanju nekoliko godina pratila njegov omladinski pokret, Turning Point USA.

Ta je organizacija, koju je Kirk osnovao 2012., kad mu je bilo 18 godina, postala najveća konzervativna omladinska skupina u Sjedinjenim Državama. Ima 'vojsku' entuzijastičnih aktivista, od kojih su neki autobusima prevezeni u Washington na demonstracije 6. siječnja 2021. koje su dovele do invazije na Kapitol.

Podrijetlom iz predgrađa Chicaga, Charlie Kirk napustio je fakultet kako bi se posvetio aktivizmu.

Elokvencija mu je omogućila da postane redoviti komentator na konzervativnom kanalu Fox News, a kasnije i voditelj vrlo popularnog dnevnog podcasta.

Na internetu godinama širi dezinformacije o navodno "ukradenim" izborima 2020. i pandemiji covida.

Njegove laži ponekad su i završavale u ustima bivšeg predsjednika.

