Nevjerojatno koliko im je kiše palo u samo jednom satu! 'Voda je bila visoka preko metar'

U Rijeci je, prema podacima meteorologa, u srijedu od ponoći do 15 sati palo oko 88 litara kiše po četvornom metru, od čega samo u jednom satu više od 80 litara, zbog čega su izbile bujice i poplavljene ulice.

Najviše kiše palo je u ranim popodnevnim satima, pa su poplavljene ulice na Školjiću, Cambierijeva te podvožnjak na Kantridi, a bujice su onemogućile promet u Ulici Franje Račkoga i Bulevardu oslobođenja, od Krimeje do središta grada. Bujice su izbijale šahte, te su neki automobili oštećeni. Prema informacijama meteorologa, veće količine kiše mogu se očekivati u Rijeci i okolici do kraja dana.

"Od 14 sati telefoni ne prestaju zvoniti, imali smo 50 intervencija. Desetak ekipa je na terenu. Rijeka je ovog puta najpogođenija oborinama. U nekim dijelovima voda je bila visoka preko metar", kazao je za RTL Danas Vedran Butorac voditelj smjene u JVP Rijeka.

Od Javne vatrogasne postrojbe Rijeka se doznaje da su vatrogasci više puta intervenirali u saniranju poplavljivanja poslovnih prostora. Prema njihovim informacijama, poplavljeni su dijelovi niže zone Rijeke, u Krešimirovoj ulici, na Školjiću i Liburnijskoj ulici. No, nije bilo većih šteta.

Kraće vrijeme se vozilo jednom prometnom trakom na čvorovima Škurinje i Orehovica. HAK javlja da se zbog vodene bujice na autocesti A6 Rijeka-Zagreb u tunelu Lučice u smjeru Zagreba i u tunelima Hrasten, Sleme i Sopač u smjeru Rijeke vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Pogledajte prizore iz Opatije: