Hrvatske šume o akciji USKOK-a: 'Poduzet ćemo mjere protiv odgovornih, ako se dokažu optužbe'

Hrvatske šume d.o.o. oglasile su se o današnjoj akciji USKOK-a u kojoj je 'palo' 17 osoba. Na naš upit za komentar, poručuju kako svaka nepravilnost i protuzakonito postupanje pojedinaca ozbiljno narušava povjerenje te je protivno vrijednostima tvrtke.

"Svaka nepravilnost i protuzakonito postupanje pojedinaca ozbiljno narušava povjerenje i protivna je vrijednostima tvrtke. Stoga ćemo, u skladu sa zakonom i internim pravilnicima, poduzeti potrebne mjere prema odgovornima ukoliko se dokaže istinitost optužbi.

Kontinuirano i u potpunosti surađujemo s nadležnim institucijama i radimo na tome da svi naši procesi budu u skladu sa zakonskim i etičkim standardima. U potpunosti iskazujemo potporu raščišćavanju ove situacije", stoji u odgovoru Hrvatskih šuma.

'Palo' 17 osoba iz Hrvatskih šuma

Podsjetimo, danas je bila nova akcija USKOK-a koju je provodila Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska. Neslužbeno doznajemo da je u prvoj akciji uhićeno 17 osoba u Hrvatskim šumama radi primanja i davanja mita, te još tri osobe u drugom, odvojenom slučaju pranja novca.

Uhićenja su se provodila na području Zagreba, Vrbovca, Bjelovara, Draganića i drugih mjesta u Hrvatskoj u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile porezna kaznena djela i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja, izvijestio je USKOK.

U Zagrebu je uhićen Darko Sušanj, šef komercijale iz Direkcije Hrvatskih šuma zbog sumnje u primanje mita. Također je uhićen voditelj uprave UŠP Bjelovar Ivan Cug te jedan njegova kolega zadužen za komercijalu u istoj upravi.

Na meti istražitelja našlo se još deset osoba iz raznih lokalnih šumarija, od Daruvara preko Grubišnog polja do Vrbovca. Priveden je poduzetnik Mario Janković iz drvoprerađivačke tvrtke Atlas MR zbog sumnje u davanje mita.

Pretres Cugova ureda

Policija je oko 7 sati ujutro ispred Uprave šuma Podružnice Bjelovar, čekala dolazak voditelja uprave UŠP Bjelovar, Ivana Cuga. Cug je oko 8.45 sati doveden u prostorije Uprave u pratnji istražitelja, nakon čega je mogao početi službeni pretres njegovog ureda i prostorija koji je trajao sat vremena.

Oko 10 sati Cug je na stražnji izlaz odveden u civilnom vozilu prema Zagrebu, gdje se nastavlja postupak. Istovremeno je policija iz zgrade iznosila dokumente izuzete u pretresu.

