Vojni analitičar: 'Valjda i u Rusiji netko razmišlja svojom glavom, ako krenu na Poljsku...'

Upad desetak ruskih dronova u poljski zračni prostor tijekom noći podigao je alarme u Europskoj uniji i NATO-u. Nekoliko dronova srušeno je nakon što je Poljska podigla borbene zrakoplove, a podignuti su i zrakoplovi NATO-a.

U Poljskoj spominju aktiviranje članka 4. NATO-a, čelnici te zemlje smatraju da je ovo namjerna eskalacija, a hrvatski vojni analitičar Marinko Ogorec također misli da je eskalacija ozbiljna.

"Situacija je najvjerojatnije nastala zbog toga što je skupina dronova prešla preko granice. Bio je to širok napad na zapadni dio Ukrajine, a dio letjelica prešao je na poljsku stranu. Oboreni su NATO-ovom protuzračnom obranom", rekao je.

'Retorika je agresivna'

Na pitanje boji li se da bi ovo mogao biti korak prema još ozbiljnijim incidentima, kaže: "Retorika je vrlo agresivna s obje strane - vidimo da se podiže značajna ratna retorika. Pretpostavljam da i u Rusiji razmišlja netko svojom glavom i zna da bi napad na Poljsku bio napad na NATO. Nisam siguran da bi Rusiji bili u interesu jači incidenti i širenje sukoba."

S obzirom na to da gotovo nitko nije mislio da je Rusija spremna na stvarni napad i na Ukrajinu, prije samog početka invazije, na pitanje je li ovo ipak uvertira u sukob velikih razmjera Ogorec smatra da je Putin je, po svemu sudeći, shvatio da je napad na Ukrajinu bio produkt potpuno krivih procjena. "Oni sami su shvatili da se radilo o aktivnosti koja nije bila dobro osmišljena ni procijenjena. Teško da bi takvu pogrešku ponovili."

Nastavio je da je ratna retorika uzela maha, s obje strane, i ruske, ali sa strane članica NATO-a.

"Problem je što je ta retorika uzela maha, a političari vrlo neumjereno daju izjave umjesto da se smire i stanu na loptu", smatra Ogorec.

Što se tiče dronova, kaže da vjerojatno pripadaju skupini koja je gađala ciljeve u zapadnoj Ukrajini. "Ili su se oteli kontroli, ili su promašili ciljeve i završili na području Poljske. Poljaci su ih očito srušili. Spremnost NATO-a bila je očekivana. Ukrajina uz pomoć zapadnog oružja ruši dronove, a oni su jednostavni ciljevi za protuzračne sustave. Poljska je to uspješno riješila", kaže ovaj vojni analitičar.

Dodaje da bi bilo krajnje poželjno da se sastane Vijeće sigurnosti UN-a i da se krene s obuzdavanjem ovakvih situacija.

Osvrnuo se i na izraelski napad na Dohu te rekao da je i to presedan koji bi sam po sebi trebao dovesti do sjednice Vijeća sigurnosti. "Stvarno je krajnje vrijeme. Što se tiče Izraela, radi se o napadu na suverenu i samostalnu državu, članicu UN-a. To je apsolutno kršenje suvereniteta – kao da netko upadne u tuđu kuću i pretuče vlasnika zato što mu se ne sviđa. Takva situacija ne vodi normalizaciji odnosa, pogotovo u ovom dijelu svijeta", navodi ovaj stručnjak.

