Ruski dronovi ušli u Poljsku, NATO podigao avione i oborio ih: 'Operacija je u tijeku!'

Poljske vlasti zatvorile su Međunarodnu zračnu luku u Varšavi, a u zrak su podignuti poljski i NATO-ovi borbeni zrakoplovi nakon dojava o ruskim dronovima iznad Poljske.

Potvrđeno je da su oborili dronve te da traje kopnena potraga za ostacima letjelice.

O svemu je Poljska obavijestila i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea.

Potvrdili pronalazak ostataka jednog drona

6.47 - Policija na području poljskog Lublinska izvjestila je da su u 5.40 sati ujutro u gradu Czosnówka policajci potvrdili otkriće oštećenog drona. "Obavijestili smo nadležne vlasti. Radnje su u tijeku", izvještavaju vlasti.



Glasnogovornik poljske vlade izvijestio je kako je sazvan izvanredni sastanak vlade za 8 sati ujutro. Poljski premijer trenutno se sastaje s ministrima nadležnima za sigurnost.

Poljska vojska obavijestila je građane da na žurne brojeve prijave ako nađu bilo što.

"Molimo vas da sve nalaze prijavite na broj za hitne slučajeve 112 ili u najbližu policijsku postaju. To će službama omogućiti brzo i učinkovito osiguranje područja", apelira vojska.

❗️W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.



Prosimy,… pic.twitter.com/c6Nz8dr4Nj — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 10, 2025

'Dronovi su mogli predstavljati prijetnju'

6.43 - Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga izvijestilo je da je poljski zračni prostor više puta narušen dronovima tijekom noćnog napada na ukrajinski teritorij. "Dronovi koji su mogli predstavljati prijetnju su oboreni. U tijeku su napori potrage za identifikacijom i određivanjem mogućih lokacija palih predmeta", objavio je ministar nacionalne obrane Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Kao rezultat današnjeg napada Ruske Federacije na ukrajinski teritorij, došlo je do neviđenog kršenja poljskog zračnog prostora dronovima. Ovo je čin agresije koji je stvorio stvarnu prijetnju sigurnosti naših građana“, priopćilo je Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga u novoj izjavi.

6.30 - Poljski premijer Donald Tusk kaže da je izvijestio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea o situaciji, kao i o mjerama koje je Poljska poduzela protiv "objekata koji su narušili naš zračni prostor".

"U stalnom smo kontaktu.", objavio je na X-u.

Poljska je članica NATO-ovog sigurnosnog saveza - koji povezuje SAD i mnoge europske nacije na temelju kolektivne obrane.

NATO-ovu operaciju u Poljskoj predvodi američka vojska.

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Ranije je u objavi na X-u izvijestio o operaciji: "Primio sam izvješće od operativnog zapovjednika Oružanih snaga o obaranju dronova koji su ušli u naš zračni prostor i mogli predstavljati prijetnju. Operacija je u tijeku."

Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Zatvorena zračna luka u Varšavi

6.20 - Poljske vlasti zatvorile su Međunarodnu zračnu luku u Varšavi, a u zraku su se našli poljski i NATO-ovi borbeni zrakoplovi nakon dojava o ruskim dronovima iznad Poljske.

Operativno zapovjedništvo vojske priopćilo je da su protuzračni sustavi i radarske mreže podignuti na najviši stupanj pripravnosti nakon što je Rusija izvela opsežne zračne udare na ukrajinski teritorij.

Poljske oružane snage potvrdile su da su objekti "oboreni". I ranije su NATO-ovi avioni dizani u zrak zbog dronova, ali nikad nije bilo intervencije.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) na svojim stranicama objavila je obavijest pilotima da Zračna luka Frédéric Chopin u Varšavi nije dostupna zbog „izvanrednih vojnih aktivnosti povezanih s nacionalnom sigurnošću“.

'Ovo je test za NATO'

Bivši visoki američki dužnosnik Jim Townsend rekao je za BBC da je ruska aktivnost dronova test za "NATO-ov odgovor".

"Teško je zamisliti da je posljednji upad ruskih dronova u poljski zračni prostor pogreška", rekao je Townsend, bivši zamjenik pomoćnika američkog ministra obrane.

„Jedan dron je greška, više dronova nije greška“, rekao je i dodao: "Moramo imati više vremena da Poljska shvati što pronalazi i vidi kakva su njihova stajališta."

„Ali ovo je najvjerojatnije test - ovo je test na koji NATO mora odgovoriti“, dodaje.

Townsend kaže da je dobra vijest da Poljska i NATO izgleda imaju situaciju pod kontrolom.: "Sada je politička strana NATO-a na vrućoj stolici kako bi se osiguralo da je odgovor saveza primjeren".