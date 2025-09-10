Vojni ekspert Igor Tabak o nezapamćenom upadu ruskih dronova u Poljsku: 'Ukazuje na jedan plan...'

Zašto su i kako ruski dronovi upali u Poljsku i što to sada mijenja na ratištu, pitali smo vojnog stručnjaka Igora Tabaka.

"Ovo je kvalitativno drukčija situacija po tome što dronovi nisu samo pali pokraj granice, nego su zapravo produžili u unutrašnjost Poljske, dakle u unutrašnjost susjedne države i što se ne radi o jednom ili nekom vrlo malom broju letjelica, kao što se sredstvima elektroničkog ratovanja znalo čuti o ometanja ruskih dronova koji bi, onda se vratili u Rusiju ili bi produžili, recimo u Bjelorusiju.

Poljaci su imali jako dobar dojam što se događa i zbog svojih senzora u zraku i zbog savezničkih senzora u zraku i zapravo protuzračne obrane koja je bila cijelo vrijeme upaljena maksimalno i pratila što se događa. Poljski izvori vele da glavnina tih letjelica zapravo nije došla iz Ukrajine, nego iz Bjelorusije.

'To ukazuje na jedan plan'

Dakle, radeći nekakav krug zaobilazno. Definitivno Rusi nikad ne priznaju ništa što rade. Također su pričali da nikad ne napadaju ni civilne ciljeve. Nisu nisu ciljali niti zgradu Europske unije u Kijevu, a ipak je ondje nađeni ostatci projektila. Puno je to letjelica i to ukazuje zapravo na jedan plan i možda čak i plansko slanje poruke više nego nezgodnu situaciju", rekao je Tabak.

Na pitanje, je ovo bio zaista test za NATO savez i je li ga on prošao, Tabak kaže: "Pa definitivno je bio test i definitivno su rezultati drukčiji nego kad je dron preletio nekoliko zemalja i srušio se tu nama u Zagrebu kod Studentskog doma na Savi. Definitivno je prošlo sve i dosta drukčije od ovih već spomenutih situacija na rumunjsko-ukrajinskoj granici, gdje je rumunjsko zrakoplovstvo dizalo, zapravo su ti ruski dronovi radili što su htjeli na toj međunarodnoj granici. Poljska je registrirala sve. Imala je pregled nad situacijom. Imala je svoje avione u zraku. Imala je savezničke avione u zraku i onda je djelovala očigledno uspješno, budući da su štete ostale relativno relativno male".